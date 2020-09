“Los docentes están muy comprometidos en el logro de la continuidad pedagógica”

María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses de Junín, en el Día del Maestro, resaltó el trabajo que están haciendo los docentes desde sus casas, respondiendo de manera muy comprometida para lograr la continuidad pedagógica.

“Los docentes utilizan su tecnología, el internet de su casa, haciéndose cargo del gasto, para hacer el trabajo y establecer la conectividad diaria que tienen con los estudiantes. Cabe destacar la responsabilidad con que hacen esta tarea”, señaló.

Al recordar los inicios de la cuarentena obligatoria, la suspensión de las clases presenciales y la continuidad pedagógica virtual que se dio en materia educativa, Sequeira aseguró que “los docentes en menos de 48 horas tenían todo organizado”. “Como siempre los docentes se pusieron al hombro toda la situación, empezaron a trabajar con la tecnología disponible en sus casas, poca o mucha, y pagando la internet de su propio bolsillo”, destacó la entrevistada.

Manifestó que no hubo inconvenientes en llevar adelante esta tarea usando las herramientas tecnológicas con las que contaban en sus casas. “Todas las docentes sabían cómo hacerlo, y las que no, se fueron aggiornando”.

María Inés Sequeira, al referirse a aquellos días de marzo en que se debía hacer frente a una nueva modalidad de trabajo, explicó que “lo primero que hicieron fue trabajar con los cuadernillos, ponerse a disposición para repartir los bolsones con alimentos a las familias, intercambiar los cuadernillos y además, el trabajo a través del Zoom, el WhatsApp, las videollamadas”.

Señaló que en general no hubo problemas de conectividad por parte del docente, aunque sí se dieron los casos de alumnos que no tenían (y no tienen) internet o las herramientas tecnológicas como computadoras y demás. Es por eso que el Gobierno bonaerense hizo los cuadernillos desde un primer momento, para repartir, acercándoles material para que los chicos trabajen.

Ante esta realidad, los docentes hicieron su aporte en la entrega de cuadernillos y bolsones con alimentos para los alumnos, dos veces al mes.

“Con todo el riesgo que implica ir a una institución educativa, preparar los bolsones, repartirlos, los docentes lo hicieron con el cuidado que corresponde, con el alcohol, barbijo y demás, que también llevan ellos. Esa forma presencial de colaborar la hicieron por turnos los que no tenían riesgo de salud”, apuntó Sequeira.

A la pregunta de si conocían docentes contagiados con Covid-19, Sequeira respondió que sabía que algunos pocos lo estaban, aunque desde lo gremial no se contaba con mucha información al respecto. “Sé que hay docentes con Covid, pero no sé dónde se contagiaron. Creo que si se hubieran contagiado en la escuela la hubieran cerrado y no habrían repartido los bolsones”, acotó.

La entrevistada aclaró que las evaluaciones eran conceptuales, no numéricas, de acuerdo a disposiciones del ministerio de Educación de la Nación. Son políticas educativas que repercuten directamente en la actividad docente.

Reclamos

Consultada sobre los reclamos que había en estos momentos, la dirigente de UDEB manifestó que se está exigiendo al Gobierno bonaerense que convoque a los gremios docentes para participar de las Comisiones Técnicas Salariales, ya que era lo acordado en el acuerdo paritario hecho a principio de año. “Nosotros no aceptamos porque nos pareció que la propuesta era insuficiente, pero el resto de los gremios sí lo hicieron”, aclaró.

Cabe mencionar que los docentes bonaerenses solicitan aumento al básico que repercuta en el resto de los índices y que también lo vean reflejado los jubilados en sus haberes. El pedido está motivado por el aumento de la inflación y el impacto directo en los salarios docentes.

“Estamos haciendo un esfuerzo económico muy importante desde el inicio de la pandemia para garantizar la continuidad pedagógica, pagando de nuestros bolsillos el servicio de internet o utilizando nuestras propias herramientas tecnológicas”, apuntaron desde el gremio local.

Recordemos que la UDEB Junín es una entidad de base de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que a su vez integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense.