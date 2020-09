“Los docentes están sobrecargados de trabajo”

Gabriela Costales, secretaria general de la Delegación Junín de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados), Seccional Provincia de Buenos Aires, al ser consultada por Democracia, se refirió a la labor docente durante la pandemia, en las escuelas privadas.

Sabido es que a raíz de la pandemia y del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se está transitando, los docentes de gestión privada están cumpliendo con su trabajo de manera virtual desde sus casas.

“En muchísimos casos tienen más carga laboral, con mucha incertidumbre acerca de la realidad sanitaria, de lo que va a pasar, en algunos casos incluso con algún atraso salarial, aunque en nuestra zona que comprende a Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Arenales, Arribeños, Ferré, Lincoln, Ameghino y Junín, no tenemos denuncia al respecto en nuestra delegación”, manifestó Costales.

“Los docentes están poniendo el hombro para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas, a fin de que los estudiantes puedan seguir con el proceso educativo desde sus hogares. En el caso de las escuelas de gestión privada, los chicos en su gran mayoría tienen acceso a la conectividad. Algunas escuelas, no, pero son las menos. En estos casos, los docentes buscaron otras estrategias, como armarles cuadernillos o utilizar los cuadernillos del Gobierno nacional, o algún cuadernillo propio que ha realizado el mismo docente”, detalló.

Sobrecargados

“Vemos que los docentes están sobrecargados en cuanto al tiempo que necesitan para hacer su trabajo y las tareas para sus alumnos, sobre todo los del nivel Secundario, con mucha matrícula”, dijo la gremialista.

“Sí hemos notado, en los últimos días, que los chicos en estos momentos no todos se están conectando. En un principio había conectividad de todos los chicos, habían generado el vínculo con el docente, pero en los últimos días algunos docentes comentaron que hay cursos en los que algunos chicos no se están conectando para hacer las tareas”, advirtió.

En el Día del Maestro, Costales destacó que siempre lo más importante es el vínculo, que los chicos no dejen la escuela, que no dejen de conectarse. “Esta situación no solo depende de los estudiantes sino de sus familias”, dijo.

Respecto a los reclamos, la entrevistada dijo que se habían acordado en las paritarias de junio temas importantes, se reconocía el trabajo a distancia, desde el contexto de la excepcionalidad.

“Cuando las clases vuelvan de manera presencial, el trabajo virtual va a desaparecer, no es el teletrabajo un modo contractual, es por excepción. También se pautó en esa paritaria el límite de la jornada laboral, los insumos, las herramientas digitales, el derecho al descanso o a la desconectividad”, apuntó.