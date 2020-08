Día del Niño: los juguetes, un 40 por ciento más caros que en 2019

El próximo domingo se celebra el Día del Niño en todo el país y, como cada año, la expectativa se pone sobre las variaciones de los precios que registran los juguetes, aunque lógicamente esta vez se suma la difícil situación de comerciantes y consumidores, en el marco de la pandemia.

Si bien según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete los precios presentan un ajuste del 40% comparado con el 2019, comerciantes juninenses aseguran que mantienen los precios de este año a pesar de los nuevos aumentos.

Además, se registra movimiento y compras con tarjetas, por lo que esperan una semana positiva en cuanto a las ventas.

Mantener los precios

Jaqueline, de la juguetería Babilonia de nuestra ciudad, indicó que muchos proveedores “enviaron la nueva lista la semana pasada y decidimos no aplicarla. Es imposible por el tiempo, la situación y por la gente. Incluso están llegando más”.

La propietaria del negocio que vende juguetes, libros y juegos didácticos destacó que el aumento de un año a otro “es considerable, de alrededor del 40 %”.

Por su parte, Milagros, de Giro Didáctico, destacó que “por suerte muchos proveedores mantuvieron precios o no hicieron gran aumento, eso nos permite a nosotros mantener los precios”.

“Si bien hay alguna diferencia, no son incomprables. Tal vez en los de licencia, pero en lo didáctico no vimos tanto aumento”.

Expectativas y promociones

Las fechas especiales, como en este caso es el Día del Niño, suelen redoblar las ventas en tiempos “normales”, pero en el marco de la pandemia y a pesar de la complicada situación económica de las familias, si bien no se esperan ventas siderales, los comerciantes mantienen las expectativas.

Jaqueline aseguró: “Viene gente, estamos bien y estamos trabajando. Tenemos promociones con banco Provincia y Nación y tenemos el sistema que permite que reserven y, cuando retiran, pagan con la promo, que es del 30%, un buen descuento”, y destacó que los clientes utilizan el plástico casi en su totalidad.

Sobre las expectativas aseguró: “Creo que lo que se perdió no se va a recuperar, empezamos de nuevo, pero va a ser un lindo Día del Niño, desde hace días la gente viene”.

Milagros destacó que “a pesar de la situación, las ventas vienen bien aunque lógicamente, acorde a la situación, con una diferencia respecto del año anteror”.

Regalos desde…

Tanto Jaquelina como Milagros aseguraron que desde 400 o 500 pesos se pueden conseguir presentes para los más chicos, y en parte por la amplitud que da la venta de juegos didácticos en comparación con muchos juguetes de marcas y licencias.