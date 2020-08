Continuidad pedagógica: el impacto de la brecha tecnológica en las escuelas

A más de cuatro meses de haberse declarado el aislamiento obligatorio por el brote de coronavirus, las escuelas y la comunidad educativa en general puede realizar un balance de lo transitado hasta hoy y de lo que vendrá, si bien aún no hay fecha fija de regreso a la presencialidad.

Democracia dialogó con Analía Gutiérrez, directora de la escuela primaria N°18, Paola Cossu, profesora de inglés en nivel primario, -en Junín y en el distrito de Viamonte- y terciario, y Paula Sánchez, vicedirectora de Unidad Académica de la escuela Normal Superior 129, quienes brindaron su experiencia sobre el impacto que significó la brecha tecnológica para la continuidad pedagógica y las herramientas con las que afrontaron dichas falencias.

Trabajo en equipo, la clave

La directora de la Primaria 18 aseguró que el trabajo en equipo es la clave para afrontar el impacto que generó la falta de recursos tecnológicos.

“No recurrimos a una sola estrategia sino que buscamos muchas opciones para que sea lo mejor posible”, explicó.

“Para ello creamos carpetas con archivos de Google Drive, lo que permitió que las familias de cada grado pudieran acceder, más allá del teléfono”.

La estrategia implicó además tutoriales, “para que las familias supieran cómo hacer la descarga de archivos y se articuló con comercios para que pudieran ir a imprimir”, indicó la directora.

También se trabajó a través de la página de Facebook, grupos de Whatsapp y videollamadas.

“Se realizaron trabajos con madres referentes que hacían de red con aquellos que tenían mayores dificultades. Creo que el trabajo en equipo es la clave y la comunicación con la comunidad”, resaltó.

Si bien se utilizaron videollamadas, aseguró que “los encuentros por Zoom fueron pocos porque la conectividad es muy escasa. Si hacíamos Zoom dejábamos a la mitad de la escuela afuera, así es que buscamos que la mayoría accediera, respetando las limitaciones”.

Analía Gutiérrez aseguró que “a donde no llegó la tecnología llegó el material impreso, con aporte de la cooperadora o docentes, que incluso en muchos casos se los han llevado a los chicos a la casa. También el día de la entrega de módulos de alimentos se entregan materiales y se reciben los ya realizados por los chicos”.

De hecho, remarcó que actualmente se evalúa “con criterios de valoración, ya que la evaluación no es numérica, ni conceptual. Se hace un monitoreo sobre cómo se pudieron conectar con el material los alumnos y orientar las propuestas”.

Pensar formas de “hacer escuela”

“En este contexto sin precedentes, donde todos estamos aprendiendo, los docentes tuvimos que repensar nuestras prácticas, nuestras formas de abordaje de los contenidos, cómo seleccionarlos y que puedan enseñarse con modalidades a las que no estábamos acostumbrados”, destacó la docente Cossu.

“Tuvimos que pensar nuevas formas de hacer escuela, que significaron adecuar progresivamente las formas de enseñanza. En ese sentido, todos los actores institucionales, docentes, equipos directivos, de orientación escolar se pusieron la escuela al hombro para garantizar el derecho a la educación”, consideró.

En el nivel primario de las escuelas donde asiste destacó que una herramienta resultó ser Whatsapp: “En mi experiencia personal, en las escuelas primarias estuve dando clases a través de Whatsapp ya que es el recurso con el que cuentan la mayoría de los alumnos en ambas escuelas. No solo en inglés, sino en las propuestas de todas las áreas”, explicó.

A su vez, destacó que semanal y quincenalmente envía las tareas a las familias: “No son tareas aisladas sino enmarcadas en una secuencia didáctica con un hilo conductor. En mi caso, decidí trabajar los contenidos a través de la literatura. Los chicos leyeron dos cuentos en inglés, que cuentan con traducción y un audio leído por mí”.

“Las tareas siempre tienen variantes, porque hay quienes tienen posibilidad de imprimir una hoja y quienes no, los que tienen celular y los que no tienen datos, es decir, siempre teniendo en cuenta las distintas realidades”.

Cossu resaltó el trabajo de los docentes y “el acompañamiento de los CIIEs de la región que ofrecieron mesas de acompañamiento para los docentes y escuelas”.

“Resultados positivos”

Para Paula Sánchez, vicedirectora de Unidad Académica de la escuela Normal Superior 129, el proceso hasta el momento ha dejado resultados positivos.

“El análisis, como equipo de gestión del Instituto 129, arroja resultados bastante positivos. Nos pone contentos porque al principio estaba todo muy desdibujado y no había un camino muy claro y no teníamos mucha idea de cómo íbamos a poder hacerle frente a esta gran brecha que se hizo tan visible con esta emergencia sanitaria, que al día de hoy con los resultados obtenidos estamos muy contentos y nos da fuerzas para poder continuar, porque sabemos que esto recién empieza”.

Lógicamente, al principio comenzaron a surgir inconvenientes relacionados a la conectividad y los recursos, que debieron afrontar.

“Como equipo hemos puesto hasta dinero de nuestro bolsillo para hacer el cambio de pilas de las computadoras que teníamos en el instituto. Además, contamos con docentes que pertenecen a la Dirección de Tecnología Educativa y colaboraron de forma desinteresada. En menos de dos semanas pusimos en funcionamiento más de 35 computadoras. Cada uno de los alumnos que la requirió tuvo su computadora".

La vicedirectora aseguró que la brecha tecnológica no solo se dio en alumnos, sino también en docentes.

“Hubo que hacer acompañamiento con docentes que no estaban familiarizados con las tecnologías o que quizás no tenían los medios o los recursos para poder hacerle frente a esto. Fuimos construyendo lazos, que creo que si hubiéramos estado en la presencialidad no sé si se hubieran dado de la misma manera”, reflexionó.

“La brecha se visibilizó, pero se desarrollaron otros valores, otros vínculos, otras formas que hicieron que eso pasara desapercibido o no fuera tan evidente”, concluyó.