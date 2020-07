Las compañías aseguradoras condicionan la cobertura de vandalismo de silobolsas

En los últimos tiempos se han detectado diversos actos de vandalismo y roturas de silobolsas en los campos de la Región, por lo cual crece el interés de los productores por conocer las coberturas de su producción por parte de alguna aseguradora, ante estos acontecimientos.

En diferentes compañías se han registrado más consultas al respecto, a fin de conocer la cobertura para silobolsas por daños ocasionados por vandalismo, incendio, granizo, inundación, combustión espontánea y robo para granos almacenados de soja, maíz, trigo, cebada y girasol.

"En unos pocos metros cuadrados tenés concentrada toda la producción del campo", mencionaron desde una cooperativa de seguros, al tiempo que apuntó que este año se recibió un 30% más de consultas y pedidos de cotización de pólizas y subió la contratación.

Al ser consultado por Democracia sobre este tema, Daniel González, presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (APAS), dijo que hubo más consultas en las compañías aseguradoras. “Hay preocupación ya que el cereal, cuando se produce el daño, se afecta considerablemente. Cuando el cereal queda varios días a la intemperie, si se llega a mojar, el deterioro es grande, por lo cual el evento siniestral debe preocupar muchísimo al productor agropecuario”, afirmó.

Cobertura

El productor de Seguros, González, explicó que la cobertura de los silobolsas comenzó hace aproximadamente 10 años atrás y que antes de esa época no era necesario. “Cuando se comenzó a exceder la capacidad de almacenamiento de algunos productores, entre la construcción de un silo, que salía mucho dinero y el silobolsa, este último se empezó a ver más en las recorridas por los campos que hacíamos. A partir de ahí, empezó a surgir la necesidad de los productores de cubrir o tener alguna posibilidad de cobertura de daños sobre los silobolsas”, manifestó el entrevistado.

El productor de seguros explicó que la cobertura básica de silobolsas en sus inicios no era tan requerida, y que cuando las compañías empezaron a ofrecerlo hubo consultas, más allá de que el productor “no era muy amigo de suscribirlo” porque normalmente cuando se aseguraban los cereales era por granizo, daño que ambientalmente suele ocurrir.

“El espesor de la cobertura del cereal, en los silobolsas, no permite que el granizo haga un daño tan directo como cuando el cereal está en la tierra. Por lo tanto, más allá de que había consultas, no se observaba tanto interés en esa cobertura porque la malevolencia no era corriente, entonces las compañías ofrecían una cobertura básica, que era daño por incendio, sea por rayos, descargas eléctricas, y a eso se sumaban adicionales como el granizo, la inundación, la combustión espontánea, el robo. Dentro del incendio estaba cubierto la malevolencia, esa era la cobertura básica en principio”, dijo.



Condiciones

González manifestó que, desde siempre, casi todas las aseguradoras plantean una serie de condiciones que deben cumplir los silobolsas, por ejemplo: estar en una zona normalmente cercana a donde hubiese algún asentamiento del casero del campo, es decir, que no estuviera tan aislado del lugar donde está el casero o puestero; se requería que estuviera en lugares elevados y no en un bajo, más que nada previniendo posibles inundaciones; también que hubiese a una cierta distancia entre silo y silo; y que el espesor de la cobertura del cereal fuera de 240 micrones para evitar que se rompiera si caía granizo. Es decir, había una serie de exigencias que era para seleccionar el riesgo.

Una reconocida compañía aseguradora de nuestra ciudad, para que sea efectiva la cobertura de seguro, tiene previsto que los silobolsas deban cumplir con las siguientes condiciones:

- La disposición dentro del potrero debe ser tal que permita el desplazamiento de un camión y un equipo de embutir o extraer cereal por los dos laterales de cada silobolsa manteniendo un distanciamiento mínimo de 8 metros entre el perímetro de cada silobolsa.

- Se deberá declarar la inclusión de silos adicionales a los declarados originalmente, especificando la ubicación exacta y los datos para la inspección.

- La capacidad máxima de almacenamiento y estiramiento no deberá superar la autorizada por el fabricante del silobolsa.

- El hermetismo del cerrado del silobolsas deberá sujetarse a las especificaciones del fabricante.

- Los silobolsas deberán tener como mínimo 240 micrones de espesor y deberá contar con protección UV (estabilizadores de rayos ultravioletas).

- Cada silobolsa deberá tener indicado claramente en su superficie (de manera indeleble) el cereal almacenado y su humedad y cantidad de cuerpos extraños al ensilado.

- En todos los casos los granos deben estar libres de moho, insectos vivos, hongos, como así también libre de toda contaminación con tierra u otros productos.

- Solo se aceptarán el almacenamiento de granos realizados por intermedio de máquinas para embutirlos. El freno regulable deberá estar calibrado para compactar de acuerdo a las normas del proveedor del silobolsa.

- Los almacenamientos deben ser controlados cada 7 días, verificando el estado de las bolsas, el estado de la limpieza perimetral, el control de drenaje del potrero y, en caso de que hayan sufrido modificaciones, de la condición de inicio de vigencia de la póliza, y realizar las tareas correctivas al respecto. Se deberá llevar un registro de dichos controles, que podrá ser requerido por la aseguradora en cualquier momento y será obligatoria su presentación en caso de siniestro.

- Cada 15 días deberá efectuarse un control de temperatura de la mercadería ensilada dejando registradas las mediciones en medios fehacientes.

Malevolencia

Según lo expuesto por Daniel González, hoy en día la coyuntura hace que exista una siniestralidad importante en lo que es Malevolencia, que antes no ocurría, por lo tanto, es muy probable que algunas compañías de seguros esa cobertura la tengan muy limitada a la condición del asegurado y a las características de los silobolsas.

“Hoy va a tener mucha importancia el contacto comercial que pueda tener un productor agropecuario con la compañía. Actualmente, en forma aislada, deben ser muy limitadas las compañías que hoy quieran dar la cobertura de Malevolencia, más que nada por esta situación que se está provocando (rotura de silobolsas). Que den cobertura abierta por malevolencia a todos los silos no creo que lo hagan las compañías”, afirmó.

“Las demás coberturas, ligadas a riesgos ambientales, no tendrán problema. En donde puede haber ciertas exigencias especiales o reticencia por parte de la aseguradora es cubrir hoy la Malevolencia”, aclaró el productor de seguros Daniel González.

“Lo que viene sucediendo en los campos ya tiene como objetivo la intención abierta de ocasionar daño, entonces las personas que estén provocando eso ya van con elementos para romper la cobertura del silo-bolsa”, opinó.