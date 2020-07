Tres casos sospechosos en Junín

El municipio de Junín dio a conocer información actualizada referida a la afectación por Covid-19, en el Distrito.

Hasta ayer a la noche se registraba solo un caso de Junín confirmado, en tanto que los confirmados no residentes (hospitalizados en Junín) siguen siendo tres.

Los nuevos casos sospechosos son tres. No hay sospechosos no residentes.

Los aislados preventivos suman 17.

Las personas recuperadas de Covid-19 son 12, en tanto que los casos recuperados no residentes (hospitalizados en Junín) suman 5.

Hay 504 casos descartados.

Cumplieron aislamiento preventivo 688.

Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de COVID-19, y se encuentran sin síntomas.

De los 8 casos sospechosos que se sumaron cinco casos fueron descartados en el mismo día. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de COVID-19

Se recuerda que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Se solicita cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir.

En el país

De acuerdo al reporte diario vespertino, en la víspera fueron confirmados 6.127 nuevos casos de Covid-19. Desde el último reporte emitido se registraron 85 nuevas muertes: 43 hombres (30 residentes en la provincia de Buenos Aires) y 42 mujeres (29 residentes en la provincia de Buenos Aires.

En Argentina suman 148.027 positivos en el país.