Reabrieron el tránsito vehicular en el paso a nivel de calle Almirante Brown

Como anticipó ayer Democracia en su edición impresa, el municipio reabrió el paso a nivel de Almirante Brown, en el contexto del plan para, “paulatinamente”, ir rehabilitando los cruces ferroviarios, bloqueados con montículos por la pandemia de coronavirus.

Así, tras más de 100 días de estar cerrado al tránsito vehicular, las máquinas municipales removieron los terraplenes y reabrieron este pasaje que comunica a los barrios San Francisco de Asís y San Martín de nuestra ciudad.

Personal municipal, de Defensa Civil y Bomberos realizaron la tarea y posteriormente los Bomberos tuvieron a su cargo la limpieza total y definitiva de la calle utilizando mangueras a presión para la efectiva tarea, por lo que ya se puede circular por este paso a nivel.

Con esta apertura, solo quedan dos pasos a nivel cortados: el de Ricardo Rojas y la alcantarilla de calle Chile.

Seguridad

“Esto no tiene nada que ver con la circulación del virus, sino que fue una estrategia de seguridad para mantener controlado el delito”, señaló a este diario Luis Chami, director de Seguridad del municipio.

Y amplió: “Es una estrategia que tiene ver con disuadir y prevenir el delito en la ciudad, debido a que tenemos al 35 por ciento el personal asignado a los controles en los accesos de Junín con el objetivo de controlar a las personas que ingresan a la ciudad desde zonas de alta circulación viral, mayormente provenientes del AMBA".

De hecho, las rutas nacionales 7 y 5 –explican los especialistas- son las principales vías de ingreso de los contagios a ciudades como Junín y Chacabuco, según se desprende del análisis epidemiológico, pacientes que luego infectaron a contactos estrechos.

Según Chami, algunos pasos a nivel son “pasadizos” que utilizan los malvivientes para darse a la fuga tras cometer un robo. “Esto no quiere decir que la gente de esos barrios sea delincuente, la enorme mayoría es gente de trabajo. Los delincuentes pueden ser de cualquier barrio, pero usan aguantaderos y las vías de escape son algunos pasos a nivel. En el paso a nivel de Almirante Brown tenemos cámaras de seguridad, pero en la alcantarilla de calle Chile no hay cámaras, por lo que por el momento va a seguir cortado”.