Vía telefónica engañaron a una jubilada y vaciaron su cuenta bancaria

Una jubilada fue engañada vía telefónica y resultó damnificada económicamente.

El hecho ocurrió el lunes último en nuestra ciudad, cuando la mujer recibió un llamado telefónico, desde un número con característica de Córdoba diciendo que se estaban comunicando de Anses.

“Me llamaron por Whatsapp, con el logo de Anses, me dijeron que me iban a depositar 10 mil pesos a mi cuenta, correspondiente al IFE por ser jubilada”, comenzó diciendo Marta.

“Fui al banco y ellos me iban diciendo (vía telefónica) lo que tenía que tocar (en el cajero automático). Yo le pregunté si ya estaba depositado en mi cuenta y ellos me respondieron que esperara porque tardaban más o menos 30 minutos. A los 30 minutos voy a ver si ya lo habían depositado, veo entonces que no estaba depositado, me sacaron el dinero y un crédito de 230 mil pesos a mi nombre”, señaló.

Según lo manifestado por la jubilada, que cobra el haber mínimo, ella se dirigió directamente al banco (cuyo nombre prefirió no dar) pensando que se tenía que saber quién había recibido el dinero y el préstamo, aunque estuviera a su nombre.

Ella manifestó que el número de celular tiene característica de Córdoba, que la denuncia la había presentado en el banco y que el abogado le había dicho que recién había ingresado en el juzgado correspondiente. “De ahí no sé más nada, solo que tras mi denuncia el banco se iba a encargar, pero que si el préstamo ya está otorgado, el dinero lo tiene la persona (es decir, el delincuente) puesto que lo cobró”, manifestó Marta.

Lo cierto es que esto no es la primera vez que pasa, que engañan a jubilados usando el contacto telefónico, para sacarle dinero o usando su nombre para sacar préstamos que nunca le llegan efectivamente al titular de la cuenta.

