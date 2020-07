Hubo acuerdo en el Concejo y reabren a partir de hoy los bares y restaurantes

Tras los cortocircuitos, el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante de Junín arribaron finalmente ayer a un entendimiento y unificaron un proyecto de ordenanza, con despacho de mayoría, que se aprobará hoy, en una sesión extraordinaria, para flexibilizar distintas actividades económicas en la Fase 4 de la cuarentena administrada, entre ellas, el sector gastronómico, que podrá reabrir sus puertas a partir de hoy.

El intendente Pablo Petrecca se reunió con representantes y comerciantes nucleados en la Cámara Hotelera Gastronómica para informarles sobre la reapertura, situación que generó satisfacción en el sector, que se comprometió a garantizar el cumplimiento de los protocolos y las medidas de seguridad necesarias.

Como se dijo, el proyecto de ordenanza será presentado hoy en el Concejo y contará con el acompañamiento unánime de todo el cuerpo legislativo.

Contamos con esta herramienta legal fundamental que es la ordenanza y es una alegría saber que va a ser acompañada por unanimidad por todo el cuerpo de concejales, expresó Petrecca.

“La semana pasada, cuando pasamos a la Fase 5, y con previas reuniones que habíamos tenido con este sector, les pedimos el cumplimiento de un protocolo sanitario que se cumplió de la mejor manera y queremos agradecerles a todos los comercios gastronómicos por eso”, afirmó Petrecca. Y expresó: "Lamentablemente con el regreso a la Fase 4 tuvieron que cerrar, pero pudimos darles una muy buena noticia”.

El jefe comunal confirmó que hoy, desde las 16, los bares y restaurantes podrán subir las persianas. “Contamos con esta herramienta legal fundamental que es la ordenanza y es una alegría saber que va a ser acompañada por unanimidad por todo el cuerpo de concejales”, remarcó.



“Un sector muy pujante”

Además, Petrecca manifestó: “Hablamos de un sector muy pujante de la economía local y veíamos con mucha preocupación la caída de la actividad. Hablamos con Víctor Casella (el presidente de la Cámara Hotelera) y sabíamos que si no abrían sus puertas, muchos de ellos no iban a poder seguir y eso significaba la pérdida de muchos puestos laborales y de familias sin ingresos”.

En tanto, Casella afirmó: "Realmente estoy muy contento y vi muchas sonrisas luego de la reunión por poder volver a trabajar. Veníamos de un lunes con mucha desazón porque esperábamos que se aprobara y que todo el arco político entendiera que se necesita un apoyo muy fuerte para una actividad que está muy golpeada luego de tantos días cerrados”.

“Se trata de un sector que en Junín está constituido ciento por ciento por pymes y negocios familiares, así que todos necesitan trabajar para poder subsistir. Por eso es que nos vamos con una gran alegría de poder habilitar nuevamente el servicio de gastronomía en locales”, destacó.

“Como institución y como cámara insistimos muchísimo en respetar los protocolos de seguridad. Además, individualmente en las redes y grupos de WhatsApp que tenemos todos insistían en que se respetaran. Esto es muy importante porque significan que todos están comprometidos con la causa”, afirmó.

Otro de los asistentes al encuentro fue Ricardo Garavaglia, del restaurante El Pueblo, quien dejó sus conclusiones al respecto: “Realmente fue una reunión muy positiva, la ordenanza que el Intendente puso a disposición de nosotros, los gastronómicos, nos permite abrir nuevamente nuestras puertas a partir de mañana y es algo fundamental para nosotros”. Luego detalló que “tenemos que mantener puestos de trabajo y eso se dificulta muchísimo con la actividad parada, por lo que estamos realmente agradecidos por esta medida”.

“Habíamos tenido la posibilidad de abrir el último fin de semana en la Fase 5 y había sido realmente muy positivo, la gente nos apoyó absolutamente, así que estamos muy agradecidos que hayan pensado en nosotros”, mencionó Garavaglia y aseguró que “a la gente no le molestó tener que llenar las planillas, vinieron muy bien predispuestas y eso es muy bueno”.

Por último, Daniel Rivolta, uno de los dueños del Boliche de los Pobres y de VoVó, señaló: “La reunión fue muy positiva para nosotros, hemos encontrado muchos puntos de acuerdo con el Intendente y con todos los concejales, a pesar de la situación que estamos atravesando. Hemos firmado el compromiso como corresponde porque estamos en medio de una circunstancia atípica a nivel mundial y que requiere del compromiso de todas las partes”.

--

--> Lee el diario tal como salió impreso