El intendente anunció medidas para comerciantes

En una conferencia de prensa realizada esta semana, el intendente, Pablo Petrecca, anunció medidas económicas en beneficio del sector productivo y comercial de la ciudad, como así también de la ciudadanía en general.

Se trata del lanzamiento del Programa de Ayuda, Asistencia y Sostenimiento Tributario, con decisiones que apuntan a llevar algo de alivio para comerciantes, industriales, jubilados, agropecuarios y contribuyentes en general.

“Vamos a implementar el descuento del 100 % en la tasa de Seguridad e Higiene para aquellas actividades que no han podido reabrir y para aquellas que lo han hecho en estos días, pero que no trabajan full time como un día normal”, señaló Petrecca.

Enseguida, el jefe comunal aseveró que Junín es “el único municipio de la provincia de Buenos Aires que está haciendo un descuento tan abarcativo y amplio para el sector comercial”.

Por otra parte, informó que “habrá descuentos proporcionales en la tasa de CVP (Conservación de la Vía Pública) para aquellos comercios que tengan descuentos en sus contratos de alquiler vigentes”.

Acompañado por sus secretarios de Gobierno, Finanzas, Salud y Seguridad, Petrecca agregó que se van a mantener los descuentos por buen contribuyente “para aquellos vecinos que lo tenían pero que, por cuestiones de la pandemia, no han podido continuarlo y también ampliaremos hasta el 31 de diciembre el plazo para que todos los jubilados puedan tramitar la solicitud de descuentos de tasas”.

En relación al sector agropecuario, el titular del ejecutivo municipal explicó que también se estableció un descuento del 30% ”para aquellos productores que estén dispuestos a pagar las cuotas pendientes que quedan de acá a fin de año”.

Y, finalmente, anunció que se suspenderá la caducidad de los planes de pago vigentes y el inicio de los juicios de apremio.