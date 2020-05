Qué pasa con el horario de atención al público

Un debate, tal vez menor, en medio de la situación comercial es el del horario. Hoy los negocios pueden abrir hasta las 17 y la pregunta que muchos se hacen es si el horario corrido es beneficioso o no.

En este caso, hay respuestas diversas. “A muchos no les desagrada este horario corrido”, afirma Raúl Parejas. No obstante, señala que para que se convierta en definitivo, “quedaría un largo camino” para acostumbrar a los juninenses, luego de tantos años de horario cortado.

Con todo, esta iniciativa tiene sus rechazos. Por un lado, se trata de un rango horario muy difícil de sostener durante el verano. Además, ya hoy se ve que en algunos rubros no está funcionando. “Después de la una de la tarde ya no pasa nada, el horario corrido no sirve en el centro”, resume Miguel Rementería.