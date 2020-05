Inicia la siembra de trigo en Junín, y se proyecta una buena campaña

La siembra de trigo comenzó a nivel nacional y ya cubrió el 5% de las 6,8 millones de hectáreas estipuladas para el cultivo, mientras que la cosecha de soja entró en su tramo final con una nueva caída semanal de su rinde promedio, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

De esta manera, durante la semana pasada se dio comienzo a la siembra del cereal con los trabajos concentrados en el centro y norte del área agrícola, principalmente en el NEA, NOA y centro-norte de Santa Fe y Córdoba.

Los trabajos de implantación, que ya en su inicio presentaron un adelanto de 1,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la campaña anterior, tomaron velocidad para "aprovechar la humedad en los suelos y adelantarse a los pronósticos de lluvias de la semana en curso", señaló la BCBA.

Por otro lado, la entidad bursátil indicó que "al considerar que la ventana de siembra recién se inicia, será necesario registrar lluvias en el corto y mediano plazo para que los planteos de siembra se concreten en su totalidad".

“Va a haber intención”

En diálogo con este diario, el presidente de la Sociedad Rural Junín, Gustavo Frederking, afirmó que “empezó en casos muy aislados y esta semana supongo que va a arrancar con más fuerza. Se comenta que va a haber una intención de siembra de trigo interesante”.

“Hoy por hoy es la ecuación de los tres cultivos que más está dando, más que nada porque la soja de primera y el maíz bajaron mucho de precio”, manifestó.

“Están las condiciones para sembrar, con la napa alta y la capa de siembra está bien. Pero en algunos lugares hay exceso de agua. De los cultivos es el que más margen de siembra te da, ya que tenés grupos largos de ahora y ciclos cortos que se realizan de acá a un mes”, concluyó.

“Están dudando en hacerlo”

Por su parte, el productor y delegado de Renatre, Rodrigo Esponda manifestó a este diario que aún no hay certeza de las hectáreas que se podrían sembrar en Junín, “porque todavía hay productores que están dudando en hacerlo, en base a las incertidumbre por falta de políticas del Gobierno nacional y el rumbo a seguir”.

“Por ejemplo, las declaraciones de Gabriel Mariotto sobre estatizar las exportaciones, desalientan completamente a la siembra de trigo. Yo me imagino que en la cabeza de muchos productores debe estar girando esta posibilidad”, reconoció.

“Sabiendo que tenemos que sembrar, me imagino que se deben estar preguntando si es la opción correcta para este año, debido a la incertidumbre del rumbo y no tener un plan económico claro. Y sobre todo que muchas personas cercanas al gobierno están diciendo que si sembrás, lo tuyo probablemente no será tuyo. Ante el temor, uno se cierra”, subrayó.

“El precio es interesante”

Desde la Federación Agraria Junín, Rosana Franco afirmó que “recién empezará la semana entrante si hay perfil de humedad. En Junín ha llovido poco y por eso va retrasada. La estimación de siembra se mantendrá y tal vez se incremente levemente”.

“El precio a futuro del trigo es interesante. Y si el pequeño productor consigue el financiamiento anunciado por el Banco Provincia a tasas competitivas, se podrá sembrar algo más de hectáreas. También se apuesta a la rotación del cultivos”, concluyó.