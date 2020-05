Molinos Tassara y restaurante Andi se unieron por una causa solidaria

Las pequeñas grandes historias que surgen en medio de la pandemia sorprenden día a día y se replican a lo largo de la ciudad.

Esta vez, dos empresas juninenses se unieron para llevar a cabo una idea que impactó en 40 familias de niños que generalmente acuden al merendero Rayito de Luz.

Fernando Mir, propietario del restaurante Andi, contó a TeleJunín sobre la propuesta que surgió a raíz de la gran dificultad económica que generó el aislamiento, lo que se evidencia en tantas familias de la ciudad.

“Nosotros tenemos este espacio que hoy está cerrado, tengo la gente que tiene tiempo para hacerlo. Hagamos algo”, propuso Mir a Javier Ainchil, de Molinos Tassara, desde donde también estaban pensando en realizar algún tipo de actividad. Y todo confluyó de la manera ideal para que se elaboraran 20 kilos de tallarines para donar.

“Así arrancamos. Estoy muy contento con esto porque sentía que algo tenía que hacer, no sé si devolver a Junín lo que nos ha dado en estos 30 años, en este momento difícil, pero bueno, me pareció fantástica la idea”, expresó Mir y agradeció la materia prima donada por Tassara.

Los tallarines fueron entregados al merendero Rayito de Luz, de Rosa Negrette, ubicado en el barrio Los Almendros.

“En honor a la verdad tengo que decir que lo que nosotros hacemos es ponerle gana, laburo y la gente de Tassara va destinando a quién va toda esta producción. La semana que viene puede ser otro. Pero hoy salieron 20 kilos de tallarines que fueron exclusivamente para ellos”, explicó Mir.

“La idea es que todas las semanas, o cada diez días, esa producción que tengamos, ese tiempo que tengamos, lo ocupemos para este tipo de cosas”.

Cabe destacar que Rosa prepara viandas para 40 familias, de lunes a sábados, con las donaciones que recibe.

Sector complicado

Sin dudas, el sector gastronómico es uno de los más golpeados por la pandemia, del mismo modo que la hotelería y el turismo, sobre los que Mir aseguró: “Están quizás más complicados que nosotros. La hotelería está totalmente cerrada, es decir, no tiene ningún tipo de revancha. Nosotros de alguna manera, que no sirve absolutamente para nada, para no estar parados y aburridos, estamos haciendo delivery o takeaway. Antes que nada, bienvenido sea, algo sirve”, consideró.

Asimismo, destacó que “las reuniones son permanentes, la Cámara Hotelera y Gastronómica estuvo reunida en la Municipalidad. Pero hay que ser respetuosos de lo que está pasando, que realmente no lo esperaba nadie y las autoridades están un poco también atajando algo sobre lo que no hay un marco de referencia, es todo día a día y es entendible”.