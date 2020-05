En el primer día de habilitación, los comercios reabrieron con protocolos

En el primer día de habilitación, los comercios juninenses abrieron sus puertas y se ajustaron a los protocolos sanitarios para evitar el contagio del coronavirus y cuidar a la población de la pandemia.

Quiero hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos que tener los comerciantes. Raúl Parejas. Presidente de la SCIJ

Si bien la afluencia de clientes fue escasa en los negocios del centro juninense, lo cierto es que para los comerciantes significó un respiro en lo económico, al tiempo que esperan

que las ventas comiencen a moverse con el correr de los días, siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios.

Las actividades comerciales minoristas habilitadas a abrir en nuestra ciudad son: mercería, blanquería, artículos deportivos, electrodomésticos y artículos del hogar, relojerías, computación y afines, mueblerías, vidrieras; y todo aquel comercio minorista que ofrezca productos a la venta individuales o en pequeñas cantidades al público en general en un espacio físico reducido.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 17, y los sábados, de 9 a 13.





“Era muy grande la necesidad de abrir”

Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “Era muy grande la ansiedad y la necesidad de abrir. Hoy ya van a estar abiertos los comercios de los rubros indumentaria y calzado, pero a su vez, también por la gestión de la Cámara y la buena predisposición del intendente Pablo Petrecca -y por supuesto la aprobación de la gobernación-, se van a seguir abriendo distintos rubros que todavía no fueron habilitados, como casas de pesca, de música, peluquerías, librerías. Enviamos un listado con todos los rubros que todavía no abrieron. Hay pedidos de los restaurantes, que no sé si los van a habilitar, de los salones de eventos, pero en este caso creo que, por ahora, no van a poder abrir”.



/LEÉ MÁS Evalúan el funcionamiento de geriátricos y casas para adultos



Y agregó: “Quiero hacer hincapié en la seriedad y la responsabilidad que tenemos que tener los comerciantes en esta cuarentena. Hemos sufrido mucho todo este tiempo en que estuvimoscerrados o vendiendo de manera online. Entonces ahora, que tenemos la posibilidad de abrir, tenemos que ser cuidadosos, porque si llega a pasar que aparecen infectados, lamentablemente se va a volver todo atrás”.

“El comerciante va a tener la obligación, si el cliente no cumple, de recalcárselo, porque tiene que entrar al negocio con barbijo, el negocio tiene que tener el alcohol en

gel para que el cliente se lave las manos antes de entrar, tiene que tener mampara, del material que sea, pero es importante proteger el sector de cajas, donde por ahí hay un contacto más cercano con el cliente. Atender de a uno o de a dos, de acuerdo a la dimensión del local. Todos los comercios tienen ya un protocolo que les hemos enviado”, señaló.



Melo: “Acompañar lo económico y lo sanitario”

Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín afirmó a este diario: “Desde el primer día del aislamiento siempre tuvimos reuniones con la SCIJ, con el municipio, con entidades intermedias e instituciones, hasta la última reunión del sábado pasado, en la Unnoba, con el ministro de Transporte, el intendente, legisladores, y entendíamos que en la primera parte de todo esto, que era la sanitaria, se había hecho un buen trabajo, pero había otro problema en la mesa, que es el económico, y que nosotros teníamos que acompañar, pero siempre pensando en la seguridad y la salud de los empleados de comercio. Acompañamos la apertura de los comercios, pero entendemos que hay que respetar a los grupos de riesgo, a los mayores de 60 años, y hay que garantizarles la seguridad a los empleados. Es una tarea difícil porque depende mucho de la responsabilidad del empleador hacia sus trabajadores, y también del empleado de usar esas herramientas. Por eso estamos planteando que se pueda hacer, desde el gremio, una capacitación a todos los empleados de comercio para garantizarles las medidas de seguridad, los protocolos ante la manipulación de la mercadería, como así también en la atención al cliente y en los cuidados personales”.

Ya estamos trabajando para poder hacer un curso destinado a los cuidados sanitarios. Federico Melo. Secretario del SEC Junín.

Y el dirigente mercantil agregó: “Se lo planteamos al Ejecutivo, a la secretaría de Producción, ya estamos trabajando con la Unnoba para poder hacer un curso destinado a este tema sanitario. Esperamos que el intendente nos escuche para poder implementarlo –por ahora tuvimos charlas con el secretario de Producción, Eduardo Albarello-, así podemos capacitar a los trabajadores, para cuidarlos principalmente, que es nuestra tarea, pero también cuidar al cliente. Vamos a hacer que esta apertura de los comercios acompañe lo económico, pero no pierda de vista la parte sanitaria, que es fundamental en estos momentos”.

Protocolo

Entre los aspectos más salientes del protocolo sanitario, al que tuvo acceso Democracia, sobresalen el ingreso al comercio de una persona a la vez, y en caso de que cuente con más de una caja, se deberá garantizar la distancia mínima de un metro entre cada persona; uso de tapabocas; garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene, como la desinfección de superficies de trabajo.