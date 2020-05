Colegios privados no podrán aumentar cuotas ni expulsar alumnos por falta de pago

El ministerio de Educación de la Nación y las principales entidades que representan y agrupan a las instituciones de educación privada establecieron parámetros para garantizar la continuidad de la educación durante la cuarentena.

Entre lo establecido se destaca que los colegios no podrán aumentar aranceles ni expulsar a ningún alumno por falta de pago y se deben garantizar herramientas de educación a distancia y trabajo remoto.

Democracia dialogó con Alejandro Garay, del área de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien aseguró que la situación de muchos padres, así como la de los establecimientos de educación privada, “es compleja” y es necesario “compatibilizar esa situación”.





Pago de cuotas

Para numerosas familias cuyo ingreso se vio afectado a raíz del aislamiento obligatorio y la imposibilidad de realizar sus actividades laborales, la dificultad económica se vio reflejada también en no poder afrontar los costos de la educación de sus hijos, para quienes asisten a escuelas privadas.

“Desde lo que nos ha llegado a nosotros en la Defensoría, se trata de algunos casos y algunas demandas en torno al tema de cuotas. Pero tanto el Gobierno nacional como la Provincia establecieron algunos parámetros que dicen que no se puede aumentar la cuota, no se puede expulsar a los chicos si no pueden afrontar la cuota”, detalló Garay.

Los colegios, según se establece desde la cartera, “no pueden impedir el acceso a los canales de educación virtual implementados por la institución a alumnos y alumnas cuyas familias estén en mora o adeuden cuotas”.

Asimismo, se están presentando las escuelas privadas y las familias “ya que es una situación compleja”.

“El ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación están fijando parámetros en torno a eso”, resaltó.

Consultado sobre la posible reducción de cuota, atento a que hay gastos de servicios que no se realizan por la situación actual, Garay destacó que “las escuelas tienen gastos, están los salarios de docentes y auxiliares, hay gastos que se mantienen y otros que disminuyeron como los servicios. Ello depende de las escuelas y los tipos de subvenciones que posean”.

A su vez, Garay consideró que “si hay continuidad pedagógica, con cuadernillos, plataformas informáticas, en ese marco es importante que la escuela considere la situación de los padres porque el tema laboral es distinto en cada familia”.

No obstante, reiteró que “no se puede expulsar al alumno ni quitarle las herramientas pedagógicas para que el chico continúe su trayectoria escolar por un atraso en la cuota. Es compleja la situación de ambos sectores, y hay que compatibilizar esa situación”.

Algunas consideraciones

Los acuerdos y recomendaciones dictadas por el Ministerio incluyen:

- Los planes educativos deben cumplirse. Los colegios deben garantizar herramientas de educación a distancia y trabajo remoto.

- Congelar el valor de los aranceles y retrotraer aumentos producidos con posterioridad al 12 de marzo de 2020 cuando entró en vigencia el Decreto 260/2020.

- Se fija el criterio por el cual aquellos servicios que no se puedan prestar durante la cuarentena deben ser bonificados: comedor, transporte, post hora o pre hora, talleres recreativos presenciales, etc.

- Por solicitud de las familias, se puede acordar diferir un porcentaje del valor de las cuotas futuras a favor de quienes no puedan afrontarlo, para sostener el plan de continuidad pedagógica a efecto de cubrir pagos de sueldos y cargas sociales.

- Flexibilizar, reprogramar o extender (de acuerdo a lo que ofrezca cada institución) el vencimiento de las cuotas. Se recomendó restringir intereses por mora y suprimir multas o penalidades. Todo ello durante un plazo no menor al que dure el aislamiento.

- Los colegios no pueden impedir el acceso a los canales de educación virtual implementados por la institución a alumnos y alumnas cuyas familias estén en mora o adeuden cuotas.

- Ofrecer becas y ayudas transitorias a las familias que lo requieran.

- Las instituciones deberán analizar estructuras de costos y ahorros a los efectos de lograr, cuando sea posible, un descuento en los aranceles.

En Junín

Consultada Lourdes Pedroza, jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Región 14, destacó a Democracia que hay mucha demora en el cobro y se encuentran a la espera de nuevas medidas.

“Los colegios ofrecieron el número de CBU y se aceptan pagos con tarjetas de crédito para abonar las cuotas. Hoy estamos utilizando el cobro online y a la espera de nuevas acciones”, indicó.

Asimismo, destacó que “hay mucha demora en el cobro e incluso algunas escuelas pidieron préstamo y se los han autorizado”.