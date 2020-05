Accionar limitado de los escribanos públicos durante el aislamiento social

Los escribanos Paula Velilla y Sebastián Cosola, presidenta y vicepresidente de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, manifestaron que los escribanos pueden actuar solo en temas referentes a situaciones relacionadas con la salud de la población, casos de fuerza mayor , actividades exceptuadas y trámites vinculados a Anses .

“A partir de la mencionada decisión administrativa 467/20 los notarios brindaremos el servicio gratuito de Certificaciones de firmas en los poderes de Anses para que los jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignaciones Universales puedan facultar a alguien de su confianza para que vaya a cobrar sus haberes al banco por ellos”, apuntaron.

“Está todo el notariado de la Provincia dispuesto a realizar esos trámites gratuitos para beneficio de nuestros mayores. Solo estamos aguardando la puesta en marcha por parte de la Anses, que aún no nos ha enviado el formulario al efecto, que sea aceptado por los bancos”, dijo.

Asimismo, a partir del decreto 408/20, que permite el funcionamiento de la actividad registral, existe la posibilidad de certificar firmas en formularios relacionados con trámites del Registro de la Propiedad Automotor, tal como ha sido sugerido por el Consejo Federal del Notariado Argentino.

Apertura

En diálogo con TeleJunín, manifestaron que el Notariado Argentino estaba sufriendo las mismas limitaciones establecidas para gran parte de la ciudadanía desde el 20 de marzo, tras la decisión del aislamiento preventivo social obligatorio. Señalaron que, por lo tanto, dicha determinación generó el cierre total de las notarías, para evitar la reunión de personas y el riesgo sanitario que, ello conlleva.

Señalaron que como es sabido por la ciudadanía, el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, a través del uso de sus atribuciones, fue incorporando ciertas tareas que se consideraban esenciales, en el marco del aislamiento social.

El doctor Sebastián Cosola explicó que con el paso de los días hubo una apertura hacia ciertas actividades puntuales que se consideraban esenciales, dentro de estas, la del 7 de abril, la Decisión Administrativa N° 467/2020, designó al notariado como actividad esencial para actuar en el marco del aislamiento.

El doctor Cosola aclaró que esta actuación de los notarios que estaba permitida no era la usual, la que generalmente conocía la ciudadanía en cuanto a actos y contratos notariales, sino que estaba limitada exclusivamente a ciertos casos puntuales y específicos que estaban relacionados con la salud, que estaban permitidos porque, de alguna manera, servían para ayudar a aquellas actividades también permitidas en el marco de la emergencia sanitaria.

“Las escribanías están cerradas para evitar las reuniones de personas, para evitar la propagación del COVID 19. Únicamente para ciertos casos puntuales y específicos es que el escribano puede actuar”, señaló.

Ante la consulta sobre cuáles acciones notariales estaban permitidas y cuáles no, el doctor Cosola dijo que podían actuar en aquellos casos que tenían en cuenta especialmente el cuidado de la salud, como también para posibilitar el funcionamiento de las actividades exceptuadas por las autoridades.



Atención

Los escribanos Velilla y Cosola solicitaron a la ciudadanía que, ante cualquier consulta por algún caso que tenga que realizar, las personas podían consultar a su escribano de confianza de Junín o de cualquier partido aledaño que componga la Delegación Junín del Colegio de Escribanos. “El escribano calificará el acto requerido, lo asesorará sobre su procedencia , y cuáles son las medidas precautorias que deben tenerse en cuenta para que pueda llevarse adelante”, señaló la escribana Velilla.

Quien es presidenta de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires destacó que los profesionales del Colegio estaban regidos por la Decisión Administrativa 467/ 2020, por la cual, específicamente estaba referida la actividad declarada esencial para determinados actos.

“A partir de la decisión, que no solo se refiere a nuestra actividad, sino también a la de los Colegios de Escribanos, que como todos saben, las Delegaciones realizan servicios, nosotros tenemos las escribanías cerradas pero podemos actuar en ciertas actividades para coadyuvar al cumplimiento de las actividades exceptuadas del aislamiento. La Delegación del Colegio de Escribanos está haciendo guardias mínimas, atendiendo todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. No se puede ingresar a la Delegación, la atención es por ventanilla para legalizaciones y apostillas. Para consultas telefónicas se pueden realizar de lunes a viernes de 9 a 12”, detalló la escribana Velilla.

A la pregunta si podía haber algún tipo de flexibilización en la decisión del Estado de limitar el accionar de profesiones y funciones, el escribano Cosola dijo: “En los últimos días, con la mejor buena voluntad, estamos diciendo cuál es la realidad, realidad que también puede cambiar en cualquier momento porque las disposiciones se están modificando. Hay un esquema normativo bastante confuso en todo el país. Por ejemplo, la actividad notarial en algunas provincias a partir de este lunes ha sido restablecida totalmente. En aquellas provincias no tan afectadas por el contagio de coronavirus se ha abierto la función notarial. Por lo expuesto, uno piensa que de alguna manera esto va a ir avanzando con el paso del tiempo”.

“Me parece que la función esencial de los gobernantes en este momento es preservar el derecho a la salud, que está siendo tutelado o cuidado por todas las decisiones. Me parece que, en cuanto se pueda solucionar el tema de la reunión de personas, se van a habilitar todos los servicios. Mientras tanto, rehabilitan lo que se puede hacer, con turnos y con protocolos de seguridad correspondientes. No tenemos hasta la fecha una comunicación de liberación total de la profesión”, afirmó el entrevistado.

“Esta es la realidad al día de hoy , pero todos los días hay normativa nueva y van cambiando las cosas, por lo que aconsejamos que consulten con su escribano de confianza. El escribano evaluará el caso para ver si puede o no dar el servicio, teniendo en cuenta que lo que hoy no es posible realizar, mañana podría serlo”, señalaron los escribanos de nuestra ciudad que están a cargo de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos.