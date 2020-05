Vanina Lisazo: "Nos oponemos a todas las liberaciones"

En este marco, la fiscal Vanina Lisazo declaró que “desde el Ministerio Público Fiscal los fiscales siempre nos oponemos a todas las liberaciones, salvo casos extremos y fundados, y desde mi área no hubo una sola liberación”. También se pronunció sobre la postura de algunos funcionarios del actual gobierno que esbozaron críticas a la justicia.

La funcionaria judicial no considera correcto generalizar el término de liberación masiva de privados de libertad y asegura que la resolución que existe desde el ministerio de Justicia obliga a darle la libertad a los detenidos que estén en riesgo médico por la pandemia que atraviesa el mundo, en este caso nuestro país y “en cada paso en particular el juez debe realizar un análisis profundo antes de la liberación”.

“En términos generales y desde el Ministerio Público Fiscal nos oponemos a todas las liberaciones, salvo causas muy fundadas, como si existe un riesgo real de salud y en Junín la situación está controlada”, dijo Lisazo.

En otro pasaje de la entrevista, la fiscal de Junín habló sobre el rol de la justicia y las responsabilidades sobre la liberación de detenidos en tiempos de pandemia. Medida en sus palabras, no escondió tampoco su postura y defendió a la justicia que, por estos días, fue centro de críticas por parte de funcionarios del actual Gobierno nacional y provincial quienes argumentan que la liberación de presos depende del Poder Judicial y no del Ejecutivo ni Legislativo.

“En los últimos años, uno de los deportes nacionales es tirarle a la justicia toda la responsabilidad, es fácil desprestigiarnos porque somos nosotros quienes exigimos mejores condiciones para los privados de la libertad, porque es el Poder Judicial quien encarcela a los que cometen delitos si no no hubiera 52 mil detenidos en las cárceles bonaerenses”, arremetió.

Y amplió su descargo: “Es responsabilidad nuestra liberar o detener a una persona. Lo que no puede hacerse cargo la justicia es de la situación de las cárceles, y de cómo están los penales; no puede haber 52 mil presos si la justicia no trabaja bien, pero no es responsabilidad de la justicia si los gobiernos no fabrican cárceles”.

Finalmente, la funcionaria del Ministerio Público expresó que “en el Poder Judicial no hay un sistema moderno para realizar videoconferencias y todas las cuestiones de fondo que impiden un sistema judicial autónomo, independiente y moderno”.