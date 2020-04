En el casco urbano

Andrés Rosa, secretario de Seguridad, afirmó: “En la ciudad vamos a mantener los controles que están y vamos a limitar aún más los accesos a Junín. Esto no significa cerrar la ciudad, sino tener un mayor control de la gente que ingresa. Hasta el momento no tenemos circulación del virus y debemos seguir en este mismo sentido. Debemos cuidar a los vecinos de gente que pueda llegar a venir del Gran Rosario o del Gran Buenos Aires, que es donde el virus circula”.

“Vamos a endurecer los controles en las rutas 7, 65 y 188, no cerrando sino controlando más. Por ejemplo, en la Ruta 7, a la altura de la Policía Caminera, vamos a controlar mucho más y lo hacemos porque creemos que es necesario. Les pedimos paciencia y confianza a los vecinos porque esto es para todos", afirmó.