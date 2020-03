El boxeador Marcos Escudero Besana es oriundo de General Arenales y vive en Florida, Estados Unidos, desde hace dos años. En diálogo con Canal 7 relató su experiencia en uno de los países más afectados por el coronavirus Covid-19 y aseguró que "no estamos en cuarentena obligatoria como en Argentina pero la ciudad está apagada, estamos muy tristes, no hay gente en la calle, estoy resguardado, no queda otra que estar en casa, esperemos que pase lo antes posible".

"Sigo entrenando en mi casa, en el patio; los parques están cerrados, la playa también, estamos tratando de llevarlo de la mejor manera posible", finalizó el boxeador arenalense.