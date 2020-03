El 85% de los trabajadores temporarios en Andorra son argentinos. Así lo informó a Democracia el juninense Juan Manuel Aloisi, de 26 años, quien se encuentra en ese país, donde fue a prestar labores en temporada de invierno, que se vio interrumpida por el avance del coronavirus.

Desde mediados de mes, “Andorra tomó la decisión de adelantar el cierre de los centros de ski y la actividad hotelera-gastronómica. Nosotros estábamos muy expuestos a un posible contagio, ya que estamos entre medio de España y Francia, por lo que acogemos a personas de esos países e ingleses”, afirmó.

“Acá el gobierno se está poniendo a disposición de los temporeros, se han hecho formularios para hacer nexos con las aerolíneas y buses parar realizar los traslados a los aeropuertos para aquellos que tenían pasajes y vuelos hacia Argentina. También con el empleador, por la cuestión inmobiliaria”, agregó.

“Acá cuando cerró todo había solo un caso y hoy por hoy ya son 188 positivos de coronavirus, dos fallecimientos y tres sanados. Se presume que la cuarentena se extenderá hasta mitad de abril o mayo”, continuó.

“El Gobierno ha tomado medidas como llegar a un acuerdo entre las empresas para los contratos laborales, ya que algunos como yo lo tenemos hasta fines de mayo, cuando la cuarentena arrancó a mediados de marzo. Se están dando facilidades para que las empresas cubran el 50% y el gobierno la otra mitad de lo que resta”, apuntó.

“Alrededor de 2000 personas pudieron volver, y algunas otras quedaron varadas sin trabajo y están en cuarentena en las viviendas que ya tenían alquiladas. Algunos contratos finalizan a fin de este mes”, indicó.

“A todo esto, el Gobierno sacó un comunicado en el que va a poner su atención en las inmobiliarias y los propietarios para controlar cómo se van a portar con los temporeros y que nos den facilidades”, destacó.

“Mínimamente tenemos que esperar hasta los primeros días de abril para ver si se extiende la cuarentena. Están cerradas las fronteras con España y Francia, y estamos aislados de todo, excepto que tengas un pasaje aéreo para viajar a otro lugar”, informó.

“Hoy por hoy ha cerrado Ezeiza y cancelado la repatriación. Por lo que queda seguir aguantando acá por todo abril. Los argentinos acá no se hicieron mucho problema porque han ahorrado dinero con el trabajo de temporada”, confirmó.

Continuando con la entrevista, Aloisi reconoció que “hay mucha gente que está mal, porque tenía el vuelo para regresar a su casa, pero entienden la situación en Argentina, donde no se está cumpliendo con la cuarentena en su totalidad, ya que -por ejemplo- la gente viaja a la costa. Se entiende la decisión del parate hasta que la situación vaya aminorando”.

“No sé qué pasará con las personas en España, porque el argentino ahí se quedó sin el pan y sin la torta, ya que cerraron los hoteles y hospedajes. Si bien está la frontera cerrada, hay quienes están viniendo a Andorra, donde tienen gente conocida, ya que no tienen otro lugar a dónde ir”, subrayó.