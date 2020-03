Varios juninenses fueron repatriados desde Brasil

Varios juninenses arribaron ayer a la ciudad desde Brasil, donde se encontraban varados, tras ser repatriados por Aerolíneas Argentinas. Tal como indican las medidas, los vecinos, que arribaron ayer a Junín, se encuentran aislados y en cuarentena obligatorio por 15 días.

Se trató de tres vuelos especiales a ese país, que se sumaron a los que ya estaban planificados: dos a Río de Janeiro y uno a Salvador, capital del estado de Bahía, para que regresen compatriotas varados allí.

Los servicios fueron programados el viernes a última hora para el sábado en función de las necesidades de pasajeros que se encontraban en esos lugares y no tenían lugar en los que ya estaban diagramados.

“Nos agarró la desesperación”

“A nosotros nos pasó que nos cancelaron el vuelo desde Morro de San Pablo, y tuvimos que tomar el ferri hacia Salvador de Bahía. Tuvimos que esperar para cuándo teníamos fecha y había para el día siguiente. La isla había sido cerrada y no hubo ningún caso de coronavirus”, explicó Ximena Rigonat a Democracia.

“Cuando llegamos al aeropuerto fuimos a Aerolíneas y nos dijeron que hasta el 10 de abril no había vuelos y nos agarró la desesperación. Había mucha gente tratando de sacar pasajes en otras empresas que te cobraban una fortuna”, afirmó.

“Ahí nos enteramos que iban a venir dos aviones al día siguiente, por lo que tenías que ubicarte cerca de la oficina de Aerolíneas, y hacer fila para asegurarte un lugar en la vuelta. Nos quedamos toda la noche así, siempre alejados de la gente”, expresó.

Al otro día resultó que habíamos hecho la fila sin ninguna necesidad porque primero abordaron el avión los que tenían algún problema de salud, o hijo. Y el resto, iba subiendo según la fecha del viaje que tenías previsto volver. Ese día no pudimos viajar y nos fuimos a un hotel”, recordó.

“Al otro día volvimos a la terminal aeroportuaria y pudimos despegar. Todo esto sucedió gracias al consulado argentino”, subrayó.

Más de 7.000 pasajeros

Fabián Lombardo, Director Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas de la compañía dijo que ya son más de 7.000 los pasajeros transportados y que esperan que lleguen a ser más de 12.000 con la programación prevista hasta el 26 de marzo.

No obstante, aclaró que sigue "acompañando la situación y en análisis permanente y diario sobre la necesidad de realizar otras operaciones de acuerdo a las necesidades de repatriar a nuestros compatriotas".

Lombardo indicó que "con los vuelos especiales estamos trasladando a todos los pasajeros que tienen tickets de Aerolíneas Argentinas y también a quienes no lo tienen, pero que cuentan con el endoso de la empresa que les vendió el pasaje".

"Cuando comenzó la operación establecimos un criterio, teníamos que traer a todos los pasajeros con ticket comprado, pero hay muchas aerolíneas que no aceptaron el endoso", señaló y reclamó que ese tema "se solucione" para poder canalizar esas situaciones.