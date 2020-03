Modista juninense confecciona y regala barbijos sanitarios

En momentos como los que atravesamos, no solo a nivel local sino nacional y mundial, es cuando más se pone a prueba la calidad humana y el amor y cuidado hacia el otro.

Miriam Rizzo es una madre juninense, abuela de ocho nietos y modista, que vive en el barrio Belgrano y tuvo una idea que decidió llevar a cabo sin dudar: confeccionar barbijos y donarlos a quienes les hicieran falta.

“La iniciativa más que nada se dio porque tengo a mi hijo que trabaja en la Fuerza y están con el problema de que no les dan barbijos”, contó a Democracia sobre lo que la impulsó a fabricarlos.

“Yo soy modista de barrio”, cuenta con gran humildad.

“De lo poquito que cobro y que tengo puse para comprar las telas y elásticos para hacer los barbijos y repartirlos”.

Tal vez más allá de la idea solidaria, lo que sorprende también es la dedicación que le puso a la tarea que comenzó el pasado sábado porque ya realizó 100 barbijos.

“Volveré a hacer otros 100, y seguiré hasta que esto pase. Me parece que viene para largo”, se lamenta.

Miriam realiza los barbijos en tela de friselina, con elástico fino y los regala.

Según aseguró: “Bajo ningún punto los vendería, no haría una cosa de esas. Como dije tengo mi hijo en la Fuerza y ellos no la pasan bien, están en la calle, en la ruta. Así que yo los entrego a quien me pide”, relató.

Actualmente, según indicó, “la mayoría de los que estoy haciendo ahora son para compañeros de mi hijo y también se ha contactado mucha gente, enfermeras, gente que trabaja en la calle”, explica.

La tarea solidaria y desinteresada de Miriam es de las que hacen falta en tiempos como estos, donde muchos deciden aprovecharse en lugar de dar una mano.

“La gente los necesita y yo necesito de la gente”, aseguró. Y sin dudas su solidaridad transforma y llena de esperanza. Las cosas se pueden hacer bien. Claro que sí.