Clases online: los juninenses le buscan la vuelta a la cuarentena obligatoria

La disposición de cuarentena obligatoria en nuestro país obliga a repensar nuevas formas de continuar llevando adelante aquellas actividades que solíamos realizar cotidianamente y que de repente el aislamiento cortó por completo.

Salvo algunas excepciones laborales, la norma es clara: hay que quedarse en casa para evitar la propagación del Covid-19 que, según los expertos médicos, es de muy rápida contagiosidad y afecta especialmente a adultos mayores a partir de los 60 años y a aquellos que padecen algunas enfermedades preexistentes.

Verónica Vega, de Gea Pilates; Cristina Di Cicco, del Centro de Yoga “Portal de Luz” y las profesoras de Zumba Karina Saturno y Marcela Del Bo son algunas de las que se animaron a incursionar en las clases online, a través de distintas plataformas como YouTube o Facebook.

Pilates y Yoga

Para Verónica, luego de las medidas dictadas por el Gobierno, “surgió esto de poder reinventarme, una forma de poder culminar estos 15 días que restan del mes, para que los alumnos no perdieran sus clases y continuaran haciendo su actividad”.

Al día con las redes sociales, les propuso a sus alumnos realizar las clases de manera virtual y la respuesta fue de total aceptación.

“Me parecía lo más justo también para estar en movimiento y que no perdieran sus clases. Descubrí que lo podíamos hacer por YouTuve, a través de un enlace privado”, cuenta Verónica que desde el martes lleva adelante la nueva tarea.

“Las alumnas también se graban y me mandan sus videos. Sin el apoyo de ellas no lo podría logar, así que estoy satisfecha, es una gran interacción desde casa”, destacó.

Si bien no es una novedad en sí ya que muchos profesores y profesionales brindan servicios online, es la primera vez que tanto Verónica como Cristina, Karina y Marcela lo implementan en sus trabajos.

Como profesora de yoga, Cristina lleva más de tres décadas dedicada a la actividad pero nunca había incursionado en las clases a distancia.

“Ahora hago las clases por Facebook Live, o sea en vivo, manteniendo los horarios de las clases habituales”, cuenta a Democracia.

Si bien la rutina cambió drásticamente, Cristina considera que mantener los horarios es una forma de continuar con la actividad de una manera ordenada y como se realizaría con las clases presenciales.

“Armé un grupo cerrado con los alumnos, especialmente porque a ellos los conozco, conozco sus patologías y les doy distintas indicaciones”, explicó haciendo hincapié en la importancia de brindar las clases con responsabilidad.

Las ventajas de las clases radica además en que quienes no pueden asistir en el momento, pueden hacerlo más tarde porque la clase queda grabada.

Seguir bailando

Karina y Marcela también decidieron implementar las clases de Zumba online para sus alumnos.

“Fue algo que se propuso desde Zumba, con distintas aplicaciones”, cuenta Karina. “Nos estamos amigando con la tecnología, dando las clases a través de un grupo cerrado de Facebook”, reuniendo a los distintos grupos para la clase.

“Hubo una respuesta increíble de nuestras alumnas, incluso hay quienes quieren sumarse”, destaca la profesora.

“Nuestra idea es fijar un costo mensual, aunque va a incluir más clases de lo habitual porque entre las dos nos podemos turnar y hacer más de dos clases por semana”.

Luego, según Karina, “estará la opción de sumar nuevos alumnos que pueden contactarnos para las clases, a través de las redes sociales”. Los pagos se hacen por mercado pago.

“Es una salida, una forma de mantenerse activos, cambiar el chip. La respuesta a la propuesta fue excelente”.

Readaptarse

“Tuve que replantear muchas cosas porque yo doy pilates reformer, que es con camillas, así que tuve que idear cómo lo podrían hacer desde casa”, cuenta Verónica.

Actualmente optó por el método Pilates Mat, o sea en colchonetas y con elementos.

“Los ejercicios son medianamente parecidos pero desde una colchoneta. Grabo las clases, las voy haciendo y explicando y luego se las envío con el enlace para que puedan acceder y cada uno las pueda hacer en casa. Según niveles, adaptaciones y progresiones porque hay alumnos con distintas patologías”.