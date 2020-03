PAMI atiende a través de guardias de emergencia

Mario Scorsetti, directivo de PAMI Junín, dialogó con TeleJunín sobre los adultos mayores y su pertenencia al grupo de la población más vulnerable en relación a la pandemia de coronavirus.

“Desde el PAMI se tomaron decisiones en dos planos: en primer lugar la prevención, tratando de evitar la circulación de afiliados en las agencias y bocas de atención, la implementación de trámites online, la renovación en forma automática de autorizaciones para comprar muchos medicamentos y otros trámites que no requieren la presencia de la persona”, dijo el funcionario.

Además, el funcionario señaló que solo quedó la guardia para la atención por trámites complejos, como los oncológicos que requieren la presencia del afiliado (o apoderado).

El funcionario explicó también que, en el plano del protocolo dispuesto por el ministerio de Salud respecto a casos sospechosos, hicieron una reunión del Comité de Crisis, integrado por el servicio de Emergencia, las clínicas y el Hospital.

No nos olvidemos que los adultos mayores son parte de la población que es más vulnerable a este virus.. Mario Scorsetti. PAMI

Ante un eventual caso sospechoso, hay que comunicarse al 107, haciendo un uso eficiente y racional de este servicio.

“Ante un eventual caso sospechoso, según lo indicado por el ministerio de Salud, aquellas personas que tengan una afectación respiratoria, fiebre y haya tenido contacto con alguna persona que haya viajado a los países de riesgo, se establece un protocolo para tener un diagnóstico correcto, una correcta atención y evitar el contagio”, dijo.

Mario Scorsetti señaló que armaron un grupo de whatsapp con las distintas guardias de las clínicas (Centro e IMEC) y el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), PAMI Escucha y el servicio de emergencia, para que ante una eventualidad, tener el sistema preparado.

“Es muy importante que la sociedad esté a la altura de las circunstancias, permanezca en su domicilio, aislado, porque sabemos que de esta forma no habrá un crecimiento exponencial del virus y nos permite tener un adecuado servicio sanitario. En el supuesto que esto vaya creciendo, nuestro sistema sanitario podría colapsar, entonces la idea es evitar el contagio”, apuntó.

Según Scorsetti, es muy importante la atención del médico de cabecera y de las unidades sanitarias para evitar que la gente vaya a las guardias y colapse el 107 (número de Emergencias Médicas).

“En todos los elementos que conforman el sistema de salud es importante que cada uno haga su parte para que no colapse y podamos dar una correcta atención a esta pandemia – afirmó-. Estamos viendo que por ahí hay algunos jubilados que se acercan para hacer trámites que pueden esperar, que no son urgentes, o se pueden hacer desde la casa. La idea es que el jubilado permanezca en su casa, que se cuide, que solamente vaya para trámites urgentes como podrían ser los oncológicos”, reiteró el funcionario,

“No nos olvidemos que los adultos mayores son parte de la población que es más vulnerable a este virus. Se trata de disminuir las posibilidades de contagio y, para eso, ellos nos tienen que dar una mano”, concluyó.

Atención

PAMI Junín atiende solo casos de trámites de emergencia, como los oncológicos, en sus oficinas ubicadas en Álvarez Rodríguez 320, casi esquina 9 de Julio, y en Mitre 24. La sucursal de PAMI en barrio Belgrano, en Libertad 534, está cerrada.

Cabe destacar que se habilitó una línea gratuita exclusiva para consultas acerca del virus COVID-19: 138 – opción 9.