En Junín, los paquetes turísticos en colectivo impulsaron las ventas de la temporada

El movimiento turístico de la temporada de verano 2020 fue superior al del 2019, según los relevamientos de las agencias de viaje y ese aumento se dio en gran medida en lo que comprende el turismo interno, es decir los destinos dentro del país.

Si bien la situación económica resultó compleja para decidir sobre las vacaciones, y en muchos casos acotó las chances de elegir un destino en el exterior –especialmente por los cambios en materia del dólar-, lo cierto es que muchos optaron por emprender el descanso fuera de casa, ya sea en la Costa Atlántica, las sierras o, como en muchos casos, también en el sur del país.

Democracia consultó a las agencias Flamingo Travel, Maliyo y Nacho Bus, quienes destacaron el repunte turístico que sorprendió favorablemente la temporada.

Un repunte inesperado

Joana Sabartes, de Flamingo Travel, destacó el impulso de la venta de paquetes turísticos y las promociones que se aprovecharon en la temporada.

“En lo que respecta a la costa, este año se vendieron por salida tres micros, cuando el año pasado fueron dos. Además, los paquetes a las sierras también se vendieron mucho”.

Un poco como muestra del impulso del sector, Sabartes destacó: “Lo que se notó este verano respecto del año pasado es que se vendió todo muy rápido. En 2019 costó más y las operaciones se dieron más cercanas a la fecha del viaje”.

Para Sabartes, si bien los turistas buscan las promociones, “en verano la gente vacaciona igual”.

Entre los destinos que destaca, se encuentran además Las Grutas y Mina Clavero.

“Puedo decir que fueron furor este año”, asegura y se condice con las repercusiones, obtenidas al menos en la ciudad cordobesa, donde muchos juninenses vacacionan.

Para Sabartes, la decisión de salir de vacaciones va más allá de las complicaciones económicas.

“La gente opta por vacacionar, más allá de eso. Si la gente tiene vacaciones, realmente no lo piensa”.

Además, sobre la elección de paquetes turísticos Sabartes destacó el precio de la nafta y los costos que insumen para los viajeros.

“Creo que la gente entendió que ir en auto no era conveniente ya que lo que pagaban por el paquete armado, pagaban lo mismo de nafta. Eso me decía el común de la gente”, refirió.

Por su parte Marcelo, de la agencia Maliyo aseguró estar “sorprendido” por el impulso de las ventas de paquetes de la temporada.

“Se vendió más en todas las salidas, a la costa, a las sierras, Las Grutas, Cataratas”, e incluso a Camboriú, aunque menos que en otros años.

“Me sorprendió para bien, aunque no se decir cuál fue el motivo de que se venda más”.



Capacidad hotelera completa

Leonel Juliá, de la agencia Nacho Bus fue categórico: “Esta temporada salió muchísima más gente que años anteriores, se levantó muchísimo”.

Según Juliá, “hubo un 95% de capacidad hotelera tanto en la costa como en Mina clavero”.

Asimismo detacó que el aumento de la nafta fue una de las claves: “Este año el combustible tuvo un alza importante, a su vez, los hoteles no aumentaron mucho y pudimos mantener precios, prefirieron trabajar a hotel lleno para que la gente saliera”.

El impuesto país, según Juliá, complicó las salidas fuera del país: “Quien iba a Chile, Uruguay o Brasil, eligió vacacionar en el país”.

También destacó que la salida de carnaval está completa para Mar del Plata, Villa Gesell y Carlos Paz, con un 100% de ocupación hotelera. La gente decidió salir”.

Junín, destino turístico de la Provincia

Ante la llegada del fin de semana largo de carnaval, el director de Turismo del Gobierno de Junín, Luis Bortolato, destacó las propuestas y atractivos de nuestra ciudad para que puedan disfrutar los turistas y los vecinos. Además, informó que hay ya una ocupación casi plena en las distintas variantes de hospedaje y hotelería.

"Sin dudas, el Parque Natural Laguna de Gómez es nuestro principal atractivo turístico. De hecho, en lo que va del verano ha sido el lugar elegido por miles y miles de turistas y vecinos para disfrutar y descansar. Más allá de esto, buscamos posicionar como un destino turístico integral a todo el Partido de Junín".

En este marco y de cara al fin de semana largo de carnaval, el funcionario precisó: "Tenemos un porcentaje de reservas en casas de alquiler de las lagunas, hosterías y en el camping muy alto. Podríamos decir que ya podemos colgar el cartelito de todo lleno, lo cual nos llena de orgullo”. "También tenemos buenos niveles de reserva en lo que es alojamiento en la ciudad de Junín, ya sea hoteles, hoteles boutique, de campo y aparts hotel, por ende estamos muy conformes y con muchas expectativas", remarcó.

Por otro lado, Bortolato precisó: "Se está trabajando con los prestadores de turismo activo, como es Rincón del Sauce, un lugar de cabalgatas en Agustín Roca; la gente del centro ecuestre La Cañada, aquí en la Laguna, que también hacen cabalgatas; la Chacra La Granja, camino a Morse, con una propuesta de turismo rural muy interesante; con Rubén Bracco, con su alquiler de kayak en la laguna; con la gente del club de parapentes, con equipos biplaza para hacer vuelos de bautismo; al igual que la gente del Club de Planeadores”.

Los interesados en visitar la ciudad pueden contactarse a través de la página www.junin.tur.ar. Allí encontrarán toda la información necesaria. También a través de las redes: Facebook y Twitter como turismojunín y en Instagram como Junín turismo.