Adrián Feldman: “Hay que dividir la Provincia”

Tras las declaraciones del senador bonaerense Roberto Costa (Juntos por el Cambio) sobre la necesidad de hacer de Buenos Aires “más de una provincia”, una nueva voz se sumó al debate. En este sentido, el concejal radical de Junín Adrián Feldman planteó en una entrevista con Democracia que “hay que dividir la Provincia”.

“Desde Alejandro Armendáriz, en 1983, hasta Axel Kicillof, todos fueron personajes importantes. De hecho, el segundo gobernador de la democracia fue Antonio Cafiero -si la moneda de la democracia tuviese dos caras, una sería Alfonsín y la otra, Cafiero-. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires siempre se fracasa, porque la que es inviable es la provincia; no los dirigentes”, afirmó Feldman.

Y agregó: “La Provincia es inviable porque tenemos una provincia interior, con el campo, el sector productivo, tres puertos de mar, el turismo, la agroindustria, tenemos una parte de la provincia industrial y una parte del conurbano que fue juntando, por la endémica falta de trabajo en el resto de las provincias, primero provincianos que se fueron instalando, cuando había trabajo, pero hoy es todo lo contrario, están los planes sociales”.

Al conurbano lo tenemos que sostener entre todos los argentinos, no solo los bonaerenses del interior.

“Constitucionalmente tenemos que trabajar con los legisladores del interior de la Provincia para que el territorio bonaerense se divida. No digo que hay que poner un muro y separar al conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hay que ser solidario, durante muchos años habrá que pagar algún tipo de impuesto para ayudar con las provincias al conurbano. Ojalá el país despegue y el conurbano se vuelva a industrializar y produzca más que nosotros”, sostuvo.

“Siempre vamos a tener esta discusión, a comienzos de año, en cada plan, en cada impositiva fiscal, en donde vamos a estar subiendo tasas nosotros, ya intolerables para el vecino, e impuestos provinciales más intolerables todavía, para una provincia que tiene todo para crecer, pero que tiene ese sector que mantener”, dijo.

“La nueva provincia, esa provincia interior, tendría que tener, como Córdoba, una unicameral, y en pocos años estaríamos en las mismas condiciones económicas que Capital Federal”, señaló.

-¿No cree que este proyecto podría generar aún más inequidades?

-Al conurbano lo tenemos que sostener entre todos los argentinos, no solo los bonaerenses del interior. En el radicalismo comenzó a haber una discusión sobre si esto es viable o no y de qué manera llevarlo a cabo. En los foros de intendentes y concejales radicales se va a plantear esta cuestión seriamente, porque el ahogo impositivo nos llega a todos, al que tiene campo lo ahogan con su producción; los que tenemos un auto un poco más nuevo estamos temblando de ver qué nos va a llegar en marzo; y lo mismo un inmueble urbano.

“Hay que empezar a hablar de política en serio, situación que en el Concejo Deliberante de Junín lo logramos hacer en el debate por el Presupuesto, por más que pensemos de maneras opuestas –aunque tampoco es para tanto-. Si realmente queremos un ajuste de la política, en parte para por dividir la Provincia. No tiene sentido que la Provincia tenga diputados y senadores como si fuese un país”, cerró.