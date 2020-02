Las Cuenteras de la Esquina: En marzo comienzan los talleres de narración

El grupo de quince mujeres que conforman Las Cuenteras de la Esquina y recorre distintos establecimientos educativos e instituciones llevando sus cuentos a cuestas retoma el próximo 4 de marzo los talleres de formación.

Surgido en 2004, como un Club de Narradores en la Escuela de Estética Victor Grippo, hace quince años, “Las Cuenteras” es coordinado por las docentes Mariel Leonardelli y Estela Centeno quienes junto al grupo de narradoras visitan guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, institutos terciarios, además de bibliotecas, geriátricos y la Unidad Penitenciaria.

El encuentro con la literatura que se genera a través de un narrador y un grupo de oyentes es un momento mágico.

La narración oral social se remonta a siglos atrás y es la forma más antigua de comunicación humana.

Mariel explica que la narración nunca se dejó de hacer “porque el encuentro entre iguales, con la palabra, en un ámbito tranquilo, alrededor del fuego es ancestral”. Acepta que “va a contramano de todo lo que uno vive actualmente. Pero es maravilloso ver las caras de los niños y hasta los adultos y adultos mayores, cómo se van transformando y metiéndose dentro del cuento. Eso es lo lindo, lo gratificante. Creo que se puede hablar de la palabra disfrute, para nosotros es una forma de felicidad y creo que se recibe igual”.

En el caso de los alumnos secundarios destacó que “es maravilloso cuando empiezan a dejar los celulares y te van escuchando. Se produce ese momento mágico”.

Se trata nada más y nada menos que de “un encuentro de miradas y palabras”, asegura.

Las historias

La elección de las historias no es en absoluto un mero trámite ya que Mariel asegura que “si algo no te conmueve no lo podés contar”.

Y en esa búsqueda, constante, sobre cómo mantener a los oyentes prendados yace la tarea de las narradoras sociales.

“Nuestro objetivo es llevar la palabra y nos gusta trabajar con buena literatura porque es un trabajo de mediadores el que hacemos, entre el libro y el niño, el adolescente o el adulto”.

Y algo muy importante en ese viaje, más allá de la misión de cautivar, es también el de mantener vivo el espíritu del autor, desde el comienzo hasta el final. Ese “final” que nos devuelve a la realidad, luego de un viaje fantástico.

Talleres

"Las Cuenteras de la Esquina" inician este 4 de marzo los talleres de formación en la escuela de Educación de Estética, ubicada en Lavalle y Francia.

Como desde hace 15 años, en el taller se brindan herramientas para la narración social para todas las personas que disfrutan de la lectura y la palabra.

“La narración social es una manera amorosa de acercar literatura de calidad a todo público y en diversos ámbitos”, destaca Mariel.

Los interesados en participar de los talleres pueden acercarse a la esquina de Lavalle y Francia, todos los miércoles de 17 a 19 (días y horarios del taller). No se exigen conocimientos previos ni hay límites de edad.