Guarderías para mascotas: lugares para confiar el cuidado de nuestros animales

Para quienes tienen mascotas, planificar una escapada o varios días de vacaciones suele ser un motivo más de estrés, que impide el tan ansiado descanso.

Encontrar a alguien predispuesto no solo a alimentar, sino también a darles cariño, jugar y estar atento a las necesidades de nuestras mascotas, perros y gatos, no siempre resulta fácil.

Y el reto no es menor porque para muchos, las mascotas son, ni más ni menos, que un integrante más de la familia.

Los que no cuentan con la posibilidad de dejarlas a cargo de un familiar o amigo, cuentan con la opción de una guardería que a veces ofrecen las veterinarias o bien, en el caso de nuestra ciudad, el Mascotel La Anita, de Alicia Oliva y la guardería canina Guarida del Tigre, de Ana Prunier.

La idea es encontrar un lugar confiable para que nuestras mascotas se sientan como en casa.

Hotel para mascotas

Alicia Oliva es la dueña de “La Anita” una guardería que ella insiste en llamar hotel para mascotas por los servicios que brinda tanto para perros como para gatos.

“Acá cada uno tiene un cuarto acondicionado con camas y patio individual, compartimos con ellos todo el día, todo el tiempo, contamos con un circuito cerrado de cámaras donde los controlamos durante la noche también”, explica. Además cuentan con aire acondicionado y calefacción.

Los animales que son más sociables con otros, “salen en grupos al predio enorme, alambrado con olímpico a jugar”, cuenta. Aquellos que no pueden, por su carácter, “lo hacen con nosotros, corren y juegan con la pelota”.

En La Anita cuentan con “mucho espacio verde, una pileta canina para disfrutar el verano. La idea es siempre que los animales lo pasen bien y disfruten, que no extrañen la ausencia de sus dueños”.

Alicia asegura que les dan alimentos de marcas premium y cuentan con un sector para atención veterinaria en caso de que se requiera.

El servicio que brinda es por día o por mes. Además, según destaca Alicia: “Nos ocupamos de animales con distintas capacidades, animales medicados (según la indicación), discapacitados, abuelitos y también de post operatorios”.

Guarida del Tigre

Desde hace 16 años, Marta Prunier, enfermera en veterinaria abrió las puertas de Guarida del Tigre, una guardería canina que recibe perros de todo tipo y raza.

“Ocasionalmente he tenido caballos pero la instalación está preparada especialmente perros”, cuenta.

Asegura que “la gente viene a conocer las instalaciones y eligen por muchas cosas, como precio o lo que esperan de la guardería”.

Marta destaca que cuenta con clientes de hace 16 años, con distintas mascotas pero también “hay nuevos clientes todo el tiempo, se renuevan constantemente”.

Lejos de lo que muchos puedan pensar, dedicarse al cuidado de los animales no es simple: “Es un trabajo complejo, especialmente en el manejo de los animales. Algunos son simples de tener, otros no, a veces es complicada la convivencia”, destaca aunque asegura que elije su trabajo porque disfruta de estar con los animales.

En la Guarida, “hay sectores divididos según el tamaño del animal, la raza, el carácter. Pero es difícil. Uno después de 16 años lo maneja un poco pero aún así te sorprenden y aprendés todo el tiempo. Todas las experiencias son diferentes, como cantidad de perros existen”.

Además, dentro de esa tarea compleja se encuentra la responsabilidad.

“Cuando alguien te confía una mascota es mucha la responsabilidad porque nos dejan un ser vivo, el bebé de la casa y es irremplazable”.

Marta asegura que para el ingreso, se requiere que las mascotas estén debidamente vacunadas con las dosis obligatorias. Además, no se reciben hembras en celo.

Los precios

La estadía en las guarderías va desde los $400 a los $550 por día. El valor incluye el alimento que se le provee al animal.