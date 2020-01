Los libros más elegidos del verano y los preferidos durante todo el año

Si bien los apasionados de la lectura se hacen tiempo para leer en cualquier época del año, lo cierto es que el receso de verano y más exactamente las vacaciones suelen dar más licencia para disfrutar esa pasión sin culpas y en varias dosis, es decir, con más de un título.

TeleJunín realizó un recorrido por las librerías de Junín y dialogó con los libreros sobre las preferencias de los juninenses pero no solo en temporada estival sino todo el año.

Autores, géneros, editoriales, modas, todo lo que cuenta a la hora de elegir un libro, en la palabra de Adriano Di Biaggio, de Dorrego Gerardo Sainz, de la Mosca Loca y Vanesa y Silvia, de Tierra del Fuego.



Lectura y verano

“Desde nuestro lugar, yo veo que se lee muchísimo”, asegura Adriano y desmitifica: “Más de una vez escucho que los chicos no leen o que la gente no lee y no lo comparto. Más allá de que sea nuestro trabajo también es una pasión y compartimos mucho el hábito de la lectura y sinceramente la gente lee mucho”.

En Dorrego, asegura que son muy variados los autores y géneros elegidos.

“Tenés los autores clásicos, la novela que sale mucho en verano o los libros infantiles para las fiestas”, destaca.

“Como todo otro rubro y aspecto, la literatura no está exenta de la moda, hay tanto títulos como materias que se van poniendo de moda y la gente lo va consumiendo”, cuenta.

La novela predomina en verano: “La gente aprovecha tener un poco más de tiempo libre, que puede ir a la playa o estar en una pile, siempre distraerte con una novela está bueno”, aunque lógicamente todo se da según el gusto del lector.

En esa misma línea se ubican los libros con temas políticos.

“Siempre sale, dependiendo del gusto de cada uno. El año pasado salió el de Cristina que se vendió muchísimo. Lo libros anti- Cristina también se venden. Especialmente en una historia como la de Argentina que se recicla tanto hay varios libros que son lindos para leer, tanto de un polo como de otro, me parece que mientras más amplia sea la propuesta, mejor”, destacó Adriano.

Para Gerardo, “dentro de todo las ventas han mejorado bastante”, más allá de las fechas claves como diciembre o enero.

Consultado por los autores que más convocan, destacó el sector “outlet”, “de precios económicos que sale bastante bien y lindas cosas que vamos renovando, si bien son libros viejos. Salen menos que un atado de cigarros”, destaca.

Asimismo, sobre libros y autores en general destacó que “el libro de Cristina lo pedían mucho, hoy ya no. Rolón es el hit del momento, pero hace ya rato lo es”.

También destacó “Lo mucho que te amé”, de Eduardo Sacheri, los clásicos de la saga de Harry Potter y las autoras como Viviana Rivero, Isabel Allende, Florencia Bonelli.

Asimismo destacó que los géneros policiales y románticos son los que más salen en la Mosca Loca.

Género y editoriales

Vanesa, de Tierra del Fuego adelantó que “la temporada arrancó bien, mejor que el año pasado” y destacó que “se venden muchos libros sobre el feminismo y novelas”.

Para los chicos se buscan más de entretenimientos o interactivos.

“Al no pagar Iva, los libros vienen cada vez con más juego. Los padres buscan entretenerlo con el libro y que el chico se apropie. Algunos vienen con stickers, imanes, hay variedades y público”, destacó.

Sobre los autores y géneros que más se piden en la librería, Silvia destacó “la novela histórica argentina, autoras como Bonelli, Rivero, también Rolón. Sobre literatura política, los libros de Kicillof, de Cristina, son muy pedidos y los chicos piden mucho de Youtubers, de Cómics”.

Para el verano, según Vanesa, la elección es “el thriller psicológico y autoayuda. Rolón es un fenómeno, el último libro salió ya agotado”.

Sobre las editoriales, destacaron Random House, Planeta, Alfaguara pero aseguran que tratan de “abarcar editoriales independientes, que vienen peleándola, con el feminismo, con el género, de distintas miradas con aportes muy ricos”.

Movida local

“La poesía local se vende, Rama Negra está haciendo esa batalla de imponer poesía”, aseguran desde Tierra del Fuego.

Además de Rama Negra, en el caso de Adriano, también destaca a Ediciones de las Tres Lagunas.

“También está el autor local o de la zona, que hace todo muy a pulmón pero hay libros que se han vendido muchísimo en distintos géneros. Hay una movida muy grande y son muy buenos y lamentablemente por costos no pueden sacar sus libros”, destaca.

“Crónicas de lo no dicho”, de Juan Antonio Abdala, “Cuatro bodas y un funeral”, de Rama Negra que reúne a los ganadores de concursos de la editorial; o autores como Martín Echave o Juan Pablo de Luca son algunos de los destacados por Adriano.