Continúa con pronóstico reservado el juninense picado por una araña venenosa

Un hombre de 36 años se encuentra internado con pronóstico reservado en una clínica de nuestra ciudad, tras ser picado por una araña, aparentemente de la especie Loxosceles (también conocida como “araña del rincón”), aunque todavía no está confirmado.

Según informaron a Democracia fuentes médicas, el paciente desarrolló un cuadro con características de envenenamiento con compromiso sistémico, motivo por el cual fue alojado en la Unidad de Terapia Intensiva.

A partir de ahí, se llevó adelante una alerta epidemiológica y se dio parte al Centro Provincial de Referencia de Toxicología del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y se inició el tratamiento específico.

El paciente se llama Eber López y vive en un campo en la zona de la estación Las Parvas, en el partido de Junín.

Aparentemente, López fue picado por la araña en la ingle, mientras dormía.

Familiares informaron que, en forma paralela al tratamiento, se solicitaron también dadores de sangre 0+, que deberán presentarse en ayuna, de 8 a 10 de la mañana, en Clínica Centro, en 25 de Mayo y Quintana.

Prevención

En cuanto a la prevención, es necesario resaltar que cualquier insecto, arácnido o animal ponzoñoso, presenta mayor actividad durante los meses de calor, por lo cual, es importante extremar los cuidados.

La araña Loxosceles es un arácnido tanto de hábitos rurales como domiciliarios y se encuentra a lo largo de todo el país. Se la conoce como «araña del rincón» por su capacidad de esconderse en rincones de difícil acceso y poca higiene. Son de color marrón claro, no miden más de 3 centímetros y suelen aparecer en épocas de temperaturas elevadas y en lugares con poca luz.

Por lo tanto, es fundamental intensificar el aseo del hogar, retirar telas de arañas y utilizar insecticidas en los rincones, como así también mantener limpios los alrededores de la propiedad. En caso de tareas rurales, extremar las medidas utilizando protección como guantes y ropa cerrada. Sumado a esto, no dejar ropa tirada y evitar andar descalzos, sobre todo los niños.

Ante la sospecha de una picadura, es necesario no colocar ningún remedio casero sobre la herida y concurrir rápidamente a un centro de salud. De ser posible -si esto no representa algún tipo de riesgo- capturar al insecto en cuestión en frasco de vidrio o fotografiarlo para su posterior análisis por parte de especialistas.



Ezequiel Giraudo -

Mat. Prov. 63.718.

Especialista en Clínica Médica.

Coordinador de Atención de Demanda Espontánea y Emergencia de Clínica Centro.