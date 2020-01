Juninenses se toparon con una orca mientras nadaban en Monte Hermoso

Una orca apareció en las aguas del mar de la ciudad bonaerense de Monte Hermoso y aterró a todos los turistas que estaban disfrutando del día de playa. Testigos contaron cómo fue el insólito suceso que los dejó atónitos.

El hecho se registró este sábado al mediodía a la altura del barrio Las Dunas, cuando las temperaturas superaron los 25 grados y el mar estaba repleto de turistas.

"Comenzamos a escuchar gritos de las personas que estaban en la playa, nos decían desesperados que salgamos", dijo Ayelén Pérez Castelli, una joven juninense de 32 años que fue de vacaciones con sus amigos a pasar los primeros días de enero.

Continuó: "No entendía qué estaba pasando, pero comencé a nadar hasta la orilla. En medio del traslado, me animé a mirar para atrás y vi a un animal. Pensé que era un tiburón, ya que hace poco aparecieron por este lugar".

El mar de despejó de turistas casi en su totalidad, el último en salir fue un hombre que estaba nadando distraído por el agua y no llegó a advertir los gritos de las demás personas.

"A un señor le pasó por al lado. Cuando logró salir del mar nos contó que, en un principio, creyó que era una tonina. Después, una ballena. Al ver su aleta blanca y negra, descubrió que se trataba de una orca. Era un entendido de la materia", expresó Ayelén.

Mientras que algunos intentaban alertarle a este sujeto que debía salir del agua, otros grabaron lo que estaba pasando. En el video, se ve cómo el hombre nada a pocos metros del animal.

En tanto, al concluir, Ayelén expresó: "La orca se quedó en el mar unos 15 minutos y luego se alejó, fue un gran susto. Nadie nos dio ninguna explicación".

Días atrás, se hizo viral un video en las redes sociales que mostraba la presencia de un tiburón en la mencionada ciudad costera.