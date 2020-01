La colonia de verano, una opción para que los chicos no se aburran y aprendan

Como entretener a los chicos en vacaciones de verano es todo un tema. Lo más común es que la pileta del club sea su nuevo espacio recreativo y, si tiene colonia, mejor.

Sacarlos de la tecnología, sea celular, tablet o televisor, es la premisa. Que pasen más tiempo al aire libre, que se metan al agua, aprendan a desenvolverse en un medio acuático y que aprendan natación es de suma importancia.

Profesores experimentados en colonias de vacaciones fueron consultados por Democracia, para saber qué hacen los chicos en vacaciones.

Desde hace varios años, la profesora de Educación Física Mariel Daga se dedica a la coordinación de colonias de verano y actualmente está a cargo de la que funciona en el Golf Club de Junín y en Varf, un gimnasio con pileta climatizada. “Mi idea siempre fue apuntar a una colonia deportiva, además de que sea recreativa. Entre los deportes, la natación, porque quisiera que los chicos continúen esa actividad en la colonia, para no perderla durante el verano”, dijo.

“Es mejor que la colonia no tenga muchos chicos sino más bien que sea pequeña y que se dedique a la natación. Por otra parte, al tener un espacio en un club de golf, un deporte que no es demasiado masivo en niños, se fusiona la actividad de la Escuela de Golf, la Escuela de Natación y la colonia. De esta manera los chicos experimentan también este deporte, que es apasionante”, explicó.

Entre las inquietudes de los padres, figura el tema los púberes y adolescentes, que dejan de ir o meterse a la pileta cuando su cuerpo empieza a cambiar. Es entonces cuando prefieren estar alejados del natatorio, dejan de practicar natación e incluso algunos optan por no ir más al club.

Al ser consultada al respecto, la profesora Mariel Daga, en su relación con los adolescentes y púberes, dijo que esta, como otras problemáticas, era abordadas por los profesores que están a cargo de los chicos. Para superar el tema, una buena opción es que los jovencitos sigan conectados, pero con la pileta libre.

“En el caso de la Colonia, son tres horas y media que los chicos van. Como profesora, docente y mamá, te digo que es muy bueno que hoy tengan una tarde sin tecnología, porque hoy pareciera que si no tenemos un celular, una tablet, no podemos ser parte de nada”, explicó la entrevistada.

“Yo no digo que no hay que ser parte, pero que la tecnología se meta en este espacio también… no es bueno. Es lo único que nos está quedando, en cuanto a naturaleza, la vida al aire libre, los campamentos, la comunicación con el otro, el juego verbal, etc; es un tesoro”, dijo.

Respecto a que algunos chicos promediando los 10 años no quieren ir más a la colonia, la profesora consultada reflexionó: “Antes, el chico empezaba a ir a la colonia a los 6 o 7 años y seguía yendo a la colonia a los 14. Hoy el niño comienza a los 2 años, y ya viene de guardería desde los tres meses, entonces hay una camada que ya a los 8 quiere hacer pileta libre. Y a los 13 o 14 no quieren saber nada con la colonia. Esto me da un poco de tristeza”, manifestó, destacando que en estos casos es fundamental el trabajo del profesor para que el chico se entusiasme y siga yendo a la pileta del club, siendo parte del grupo de amigos.

Otras opciones

Germán Gaspar (h), de la colonia Gran Chapuzón que funciona en Junín desde hace una década, en diálogo con Democracia, explicó que en su espacio (que actualmente está en el Club Independiente), cuenta con talleres educativos, recreativos y no solo natación. “Queremos que los chicos y sus familias se sientan a gusto, además de los juegos predeportivos, hacemos actividades como bicicleteadas, clases de Seguridad Vial, Talleres de Nutrición, visita a la Granja, eventos familiares como suelta de globos para el 31 de diciembre o jornadas nocturnas para compartir en familia, intertribus, taller de héroes ambientales, donde los chicos se disfrazan de héroes y tratan de hacer acciones que contribuyan con el medio ambiente. Queremos que la colonia no sea solo natación, sino que tenga contemplado otro tipo de actividades”, dijo.

Germán Gaspar manifestó que lo mejor es que los grupos de colonia no sean numerosos, para que los profesores puedan ocuparse de los chicos. “En los grupos de los más chiquitos, tenemos una matrícula de 15 chicos de 3 y 4 años, acompañada por dos docentes y un preceptor, y realizan natación en la pileta chiquita, con período de adaptación previo”, apuntó.

No aburrirse

La Dra. Andrea Abadi, directora del área de Neurodesarrollo y condición del espectro autista del centro CITES INECO, en declaraciones periodísticas dijo que en vacaciones, "lo ideal es que al menos en alguna parte del día los chicos estén al aire libre jugando con niños de su edad sin estar aislados en su casa mirando televisión o jugando con la tablet. Seguir en contacto con algunos compañeros del colegio es recomendable: una vez o dos veces por semana encontrarse con algún amigo de la escuela ayuda a que el intervalo de vacaciones no sea tan grande y cuando vuelvan a la escuela tengan el contacto fluido que lograron durante el verano”, recomienda.

De acuerdo a lo expuesto, aun si los padres están en casa y pueden cuidarlos, sigue siendo una buena opción que vayan un rato a la colonia, hagan algún deporte o vayan a la pileta, para mantener el espíritu recreativo compartiendo con otros niños.

Las familias por lo general eligen la misma colonia y esto permite que ellos adquieran cierta permanencia al lugar. Sin embargo, existen diferentes tipos de colonia. En los últimos años, la colonia con pileta no es la única alternativa. También hay colonias para los que tienen mayores habilidades artísticas o para niños tecnológicos que les gusta la robótica. Es anticuado pensar y ligar a la colonia con correr, jugar al fútbol o ir a la pileta, lo que puede no ser un buen programa para algunos chicos que son más bien amantes de lo tecnológico o de las ciencias.