Banco Provincia lanzó descuentos de hasta un 30% en indumentaria

El banco Provincia (BAPRO) lanzó una promoción para compras con tarjetas de crédito y débito en distintos rubros.

Desde ayer y durante todo el día de hoy habrá descuentos en indumentaria en comercios adheridos, en los que se ofrecerá hasta un 30% de ahorro, tres cuotas sin interés y reintegro ilimitado.

El miércoles 18, habrá descuentos en librerías y jugueterías, con un 30% de descuento, tres cuotas sin interés y $2 mil de tope de reintegro; mientras que al día siguiente, jueves 19, brindará un 40% de ahorro, tres cuotas sin interés y reintegro ilimitado durante un Especial Indumentaria.

Según detallaron desde el BAPRO, los usuarios que utilicen el programa “Mesumo” acumularán puntos con todas las compras, que podrán canjear luego por distintos productos.

Comercios en Junín

A tus pies , Gandini 129; Admit One, Gandini 85; Afra Sports Woman, Roque Saenz Peña 100; Alessia, Roque Saenz Peña 175; Alison, Posadas 150; Almapersa, Hipólito Yrigoyen 9; Almendra, Roque Saenz Peña 96; Amatista, Arias 106; Amelie, Lavalle 166; Amore, Avellaneda 44; Antonia, Arias 109; Armonia, Roque Saenz Peña 83; Arredo, General Paz 14; Atomik, Roque Saenz Peña 107; Aurora, Rivadavia 167; Babilonia, Alberdi 44; Berlin, Lebensohn 14; Blanco, Roque S. Peña 122; Bodacious Clothing, Roque S. Peña 7; Bracchi Collezioni, Roque S. Peña 65; Buffoni Óptica, Arias 102; Calzaditos Paris, Roque S. Peña 48; Calzados Lumaris, Primera Junta 866; Calzados Paris, Roque S. Peña 38; Cama Mia, Malvinas Argentinas 249; Cardon, Malvinas Argentinas 13; Carmelita Descalza, Gandini 19; Casa Luis, Gandini 24; Cheeky, Roque S. Peña 126; Club de Ropas, Aparicio 54; Coccole, Rivadavia 27; Coccole, Roque S. Peña 191; Coccole Roque S. Peña 51; Cositas es mágico, Remedios de Escalada de San Martín 116; Daguero Calzados, Primera Junta 752; Damasco librería, Benito de Miguel 157; Danina, Rivadavia 100; Danina, Roque S. Peña 101; Detalles Decoraciones, Rivadavia 152; Días Soñados, Rivadavia 147; El cachorro, Rivadavia 240; El Cielo, Roque S. Peña 53; El vestidor de Patricia, General Paz 43; Elisea, Saavedra 35; Ellas saben lo que quieren, Quintana 81; Factory, Rivadavia 882; Factory, Roque S. Peña 241; Fan, Remedios Escalada de San Martín 73; Farmacia del Aguila, Rivadavia 117; Farmacia Rodríguez, Roque S. Peña 136; Farmedica, Alberdi 1860; Frutos, Roque S. Peña 91, GH Confecciones, General Paz 109; Giro Didáctico, Gandini 36; Grisino, Roque S. Peña 9; Guelty Joyas , Roque S. Peña 48; Hadas, Primera Junta 791; Inédita, Roque S. Peña 15; Isabella, Alsina 453; Isabella complementos, Roque S. Peña 116; Jacinta, Rivadavia 23; Juntas con diseño, Alvarez Rodríguez 261; Juvent Sport, Roque S. Peña 27; KyL tu ropa, Roque S. Peña 123; Kamir Roque S. Peña 23; Kevingston House, Roque Saenz Peña 77; La Maison, Mitre 86; La Matera, Arias 103; La Nueva Alcoba, Rivadavia 131; La Reina Batata, Rivadavia 19; La Valija, Remedios Escalada de San Martín 71; La Vie, XX de Septiembre 50; Las Musas, Carlos Pellegrini 89; Las Tinas, Roque S. Peña 24; Legacy, Roque S. Peña 21; Librería Centro, Roque S. Peña 330; Librería Rucci, Roque S. Peña 223; Lidherma Skinhouse, Roque S. Peña 95; Loreta, Coronel Suárez 689; Luxsol Jeans, Roque S. Peña 31; Macanitas, Francia 34; Mach deportes, Av. República 929; Mach deportes, Remedios Escalada de San Martín 22; Malawi, Gandini 93; Malena, Remedios Escalada de San Martín 76; Malena Ferri, Mayor López 104; Malena Junín, Remedios Escalada de San Martín 76; Mamilylala, Pellegrini 267; Manicomio, Roque S. Peña 199; Manon, Roque S. Peña 109; Mi debilidad tu lencería, Borges 428; Miguel Rementeria, Roque S. Peña 223; Miliack, General Paz 30; Mimo & co, Roque S. Peña 215; Mingorance, R. S. Peña 142; Minnimal, Malvinas Argentinas 27; Mis abuelas, Francia 105; Miss Princess, Gandini 45; Mon Ami, Roque Saenz Peña 26; Mundo Medias, Roque S. Peña 57; Naranja mandarina, R. S. Peña 124; Narrow, Gandini 100; Narrow, R. S. Peña 227; Nato va con vos, R.S. Peña 175; Niña de Tilcara, Roque S. Peña 148; Optica de Haro, Saavedra 13; Optica Pehuen, R.S.Peña 11; Optica Tvo, Bbelgrano 52; Oso negro, Gandini 22; Otto, General Paz 118; Patachin, Arias 38; Patachines, Gandini 79; Pepa´s, Saavedra 97; Petrus, Belgrano y Francia; Potpourri, San Martín 601; Punto G, Carlos Pellegrini 71; Q32, R.S. ¨Peña 196; Randich Sport, R. S. Peña 60; Red and blue, Primera Junta 402; Ria local, Belgrano 99; Roberto Tudisco Deportes, Rivadavia 241; Rociluz, Benito de Miguel 398; Rosana López, Ramon Hernández 670; Rosana Marcela Colombo, Av. República 843; Rose, R.E. de San Martín 68; RT Center Deportes, Benito de Miguel 52; RT Center Deportes, Primera Junta 300; Sastrería Tanino, Primera Junta 74; Semi, General Paz 229; Semillitas, Roque S. Peña 190; Shamrock, Remedios Escalada de San Martín 44; Sitio Tienda Deco, Lavalle 88; Skoop´s, R. S. Peña 146; Skoops, R.S. Peña 146; Sport Look, Roque S. Peña 89; Superflag, R.S.Peña 227; Susana Salem, Hipólito Yrigoyen 5, Tecno Confort, Gandini 14; Terziani cueros, R. S. Peña 18; Terziani Laberinto Deco, Rivadavia 102; Tomatto, R. S. Peña 207; Tomino Jeans, R. S. Peña 13; Tree, R. S. Peña 86; Ulmaria, Gandini 75; Vertice, R. S. Peña 110; Vinilo, Roque S. Peña 214; Wanama - John L. Cook, R. S. Peña 62; Wow objetos divertidos, R. S. Peña 172; No te caigas, General Paz 145; Yagmour, Rivadavia 67; Zapatería Why, Rivadavia 198.