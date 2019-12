El tango, expresión cultural auténticamente argentina

El pasado 11 de diciembre fue el Día Nacional del Tango, declarado así por Decreto Nacional 3781 del 19 de diciembre de 1977, con el antecedente del Decreto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires 5830 del 29 de noviembre del mismo año.

La iniciativa estuvo a cargo de Ben Molar, quien ya en 1965 presentara este proyecto ante la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo de Sadaic, Argentores, Sadem, Uadav, Academia Porteña del Lunfardo, AA de Actores y Radio Rivadavia. En el año 2009 la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La fecha fue elegida por la coincidencia de los nacimientos de Carlos Gardel en 1890 y Julio de Caro en 1899. Tal vez los máximos exponentes del género en la canción y en la música.



El tango es una expresión cultural auténticamente argentina, no hay otra música, danza, poesía y canción que nos represente universalmente como el tango; creo que si no hubiera existido Buenos Aires el tango tampoco hubiera existido.

Siendo así no puedo entender cómo es posible que no haya habido en los medios nacionales y locales alusiones, notas o comentarios relacionados con la fecha; indiferencia total, silencio absoluto, apenas alguna milonga callejera en Buenos Aires y nada más.

Esta es una clara muestra de este proceso de contracultura y desnacionalización que vivimos los argentinos desde hace ya mucho tiempo. Es imposible escuchar un tango en las emisoras radiales y mucho menos televisivas. Hay una intolerable invasión de música ajena al sentir nacional, generalmente en idiomas que la gente no entiende y en el peor de los casos esos géneros chabacanos del tachín-tachín que se dicen manifestaciones culturales de la época ¡Por favor!

Recuerdo el ridículo ataque de chauvinismo que nos invadió en 1982, ocasión de la Guerra de Malvinas, nada de música foránea, hasta se le cambiaron los nombres en inglés que tenían los comercios. Pareciera que fuera menester una guerra para que tomemos conciencia y reflexionemos. Pensar que fue un gobierno de facto, la dictadura militar del Proceso, quien decretara el Día Nacional del Tango ¡Qué paradoja! Espero que ahora con un gobierno nacional y popular las cosas cambien, me reservo íntimamente esa esperanza.

Alfredo José Aguiar

