Argentina Sironi cumplió 100 años

Con una gran jovialidad, Argentina Sironi de Argento recibió a Democracia en su casa, al arribar a los 100 años de vida el 3 de diciembre pasado.

“Desde chica, me dediqué a todo”, dice cuando le preguntan sobre su vida, especialmente en tiempos en que su familia tenía el hotel y restaurant La Mina de Oro, en Belgrano y Javier Muñiz.

Nacida en Ferré, vivió su vida en Junín al llegar sus padres a la ciudad, como encargados de la estancia Maipú: “Tuve una vida, una crianza muy linda. Unos padres divinos y me dieron educación. Siempre me gustó aprender y me hubiera gustado ser maestra”.

Hija mayor, con tres hermanos y una hermana, madre de Bibiana, sobrina que hoy se ocupa de Argentina buscando los mejores cuidados.

Argentina estuvo casada con Carlos Argento, conocido por la fábrica de escobas que funcionó en Junín: “Fue el hombre de mi vida”, aseguró Argentina.

“Tengo 100, me tengo que llamar dichosa. Tengo ganas de vivir”, cuenta con orgullo esta mujer que también fue modista y que hoy disfruta de la música (del Chaqueño Palavecino), de cantar, de mirar televisión y levantarse cada día, para “hacer lo que hay que hacer”.

¡Una inspiración para todos!