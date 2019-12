Recaudaron un millón y medio de pesos por siembra en banquinas y Aeródromo

La explotación agrícola de banquinas o franjas adyacentes a rutas y caminos provinciales o municipales, se suma a la explotación agrícola que se hace en el predio del Aeródromo de Junín, en terrenos linderos a la pista.

Por estas actividades concesionadas a productores locales, el Municipio de Junín tuvo este año una recaudación de 1.527.200 pesos, aproximadamente.

El producto de las concesiones a productores rurales que han sembrado en banquinas fue de 194.000 pesos, en tanto que por la siembra en el Aeródromo, 1.333.200 pesos, en lo que va del año.

El destino de lo recaudado es diferente, ya que se rige por distintas leyes y ordenanzas. Lo que se obtiene de las banquinas debe ser destinado al Consejo Escolar, Bomberos Volutarios, en este caso de Morse, y para el mantenimiento de la red vial municipal.

Distinto es el destino de los fondos, por los sembrados en el el predio del Aeródromo, que por ley debe distribuirse de la siguiente manera el 60 por ciento de ese monto va a una cuenta afectada que es para la reparación de la pista y el 40 por ciento se distribuye en el mantenimiento del Aero Club por una parte y del Club de Planeadores por otro, asimismo para fomento de las actividades aeronáuticas.

La totalidad de hectáreas sembradas con cereal en las banquinas del partido de Junín son 21, en tanto que en el Aeródromo hay 120.

Las banquinas de rutas y caminos rurales autorizadas pueden ser sembradas con cereal (Trigo, Cebada, Avena, Centeno) y oleaginosas (Soja o Colza), forrajes (Avena forrajera, etc.) y pasturas.

Pero en el predio del Aeródromo la siembra de este año fue de soja. No está permitido el trigo ni ningún cereal que atraiga a pájaros.

Más detalles

Consultado por Democracia, Adrián Néstor Perdomo, a cargo del área de Asuntos Agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Junín, brindó detalles interesantes respecto a este tema, que se hace evidente en esta época del año, cuando los sembrados en dichas franjas de terreno, está en todo su esplendor.

Aproximadamente hay 20,8 hectáreas sembradas en banquinas. En total hay 17,85 correspondientes a caminos provinciales y 5,9 a caminos municipales. Perdomo aclaró que a veces las banquinas no están en condiciones de ser sembradas.

Apuntó que, de acuerdo a la ley provincial 10.342, el 60 por ciento de lo que se recauda se destina a una cuenta afectada que va al Consejo Escolar y el 20 por ciento a Bomberos Voluntarios de Morse y alguna otra entidad de bien público que considere el Municipio y el restante 20 por ciento para el mantenimiento de la red vial municipal.

Manifestó que el precio a pagar por el adjudicado es de 9 quintales de soja por hectárea, por año de concesión. Se hacen dos llamados a licitación por camino y los frentistas de campos en esa zona tendrían prioridad. La base es de 9 quintales, pero los oferentes pueden ofrecer pagar más que eso, según lo que ofrecieron en la licitación.

Si hay un solo oferente por ítem, obligatoriamente se envía el expediente al Concejo Deliberante para su aprobación, previo al decreto de adjudicación.

Destacó que el importe de este año fue de 194.000 pesos, aproximadamente, y que los contratos son anuales.

“Previo a la licitación se consulta telefónicamente a los oferentes que tienen contratos vigentes para ver si van a renovar y, si aceptan, el primero de julio se firma automáticamente el contrato de renovación, actualizando el precio de la soja a esa semana”, explicó Perdomo.

El entrevistado aclaró que el armado de licitaciones de banquinas, se hacía bajo un marco legal que es la Ley provincial 10.342 y la ordenanza municipal 5.412. La ley provincial da la potestad a los municipios de dar en uso o concesión las franjas adyacentes a los caminos provinciales y municipales.

“Armamos procesos de licitación comenzando generalmente en febrero-marzo. La idea es que al 1 de julio ya tengamos los expedientes adjudicados para que estén en tiempo y forma para hacer la siembra”, dijo.

Mencionó que los caminos que salieron a licitarse en el último proceso licitatorio fueron la Ruta 65, tramo Junín a Tiburcio, tramo Junín- Baigorrita, Camino principal provincial N° 10, conocido como Camino Rustici; Camino principal municipal 33, límite con partido de Rojas; Ruta provincial 46, camino municipal, entre otros.

“Actualmente tenemos 10 contratos vigentes: cinco por el tramo de Ruta 65, Junín- Tiburcio, Junín- Baigorrita, dos de Camino Rustici y dos de Camino 33”, dijo el funcionario.

Aeródromo

Según lo expuesto por Andrés Perdomo, el Municipio toma los recaudos establece la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Por ejemplo, no se puede sembrar trigo, porque no se puede sembrar ningún cereal que atraiga las aves. Incluso, aunque no esté operativo el Aeródromo, no se permite.

“Tiene una superficie apta para siembra de 120 hectáreas. Se hizo la licitación en el año 2019 y tuvimos dos oferentes. La base fue al valor de 9 quintales de soja por hectárea, el oferente que fue adjudicado y ganó ofertó 11 quintales. Ya hizo el primer pago y el año próximo, el segundo. El contrato se hizo por dos años, con opción a un año más. Este año se hizo soja y estimo que en 2020 se va a hacer lo mismo. El primer pago fue de 1.333.200 pesos, aún resta el segundo pago”, informó detalladamente el entrevistado Perdomo.

Según lo expuesto, el 60 por ciento de dicho monto va a una cuenta afectada que es para la reparación de la pista y el 40 por ciento se distribuye en el mantenimiento del Aero Club y el del Club de Planeadores y para fomento de las actividades aeronáuticas.

Como se sabe, la pista del Aeródromo no se ha reparado, desde hace varios años, y no hay novedades sobre que haya algún proyecto actual de reactivarlo.