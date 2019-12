Prevaleció el "diálogo" en el Concejo y el oficialismo retuvo la presidencia

Se llevó a cabo ayer, en el Salón Rojo del Concejo Deliberante de Junín, la sesión plenaria para elegir autoridades con miras al próximo período legislativo. El oficialismo comunal se quedó con la presidencia y la vicepresidencia primera y la oposición con la vicepresidencia segunda.

Así, Juntos por el Cambio retuvo la presidencia para el edil Gabriel D'Andrea y logró la vicepresidencia primera para la radical Cristina Cavallo. La vicepresidencia segunda, en tanto, quedó para la oposición en la figura del massista Maximiliano Berestein.

Comisiones

Las diez comisiones se repartieron en forma igualitaria, aunque el oficialismo retuvo las que resultan claves para la gestión municipal. Cabe recordar que hasta el momento la oposición presidía solo tres comisiones y estará al frente de cinco.

Al respecto, la referente del Frente de Todos Victoria Muffarotto manifestó que decidieron conceder la vicepresidencia primera -un espacio que consideran les corresponde en función de la composición igualitaria en la que ha quedado el Concejo Deliberante luego de las últimas elecciones- como “una demostración de la predisposición al diálogo y al trabajo sin especulaciones por el bien de Junín”.

Una oposición “responsable”

"Tanto el intendente Pablo Petrecca como la ciudadanía en general pueden estar seguros de que desde el Frente de Todos haremos una oposición responsable y constructiva para superar lo más rápido posible la situación crítica que atraviesa el Distrito. Esperamos del mismo modo que la recurrentemente declamada vocación de diálogo del oficialismo se convierta en una realidad sostenida hacia el futuro", advirtió Muffarotto.

La estrategia del "diálogo"

Como viene ocurriendo en las últimas semanas, el oficialismo comunal, que ya no contará -a partir del 10 de diciembre- con el alineamiento con la Provincia y Nación, insiste en el pedido de "diálogo" a la oposición.

Lo hace, con todo, a través de declaraciones en los medios, que no son otra cosa que tiros por elevación a la oposición, con el objetivo de instalar el tema en la agenda pública y arrinconar así a sus adversarios políticos. Es que si no cumplen y Junín vuelve a ser discriminada por su color político (como ocurrió durante buena parte del gobierno de Mario Meoni), entonces la oposición podría verse perjudicada electoralmente, por la falta de apoyo al Municipio.

Pero la estrategia oficialista tiene sus límites y se diferencia incluso de los acuerdos silenciosos que ya comienzan a tejerse en la Provincia, más precisamente en la Legislatura bonaerense (allí el peronismo no tiene mayoría y necesita arribar a consensos), donde el senador de Juntos por el Cambio Roberto Costa es el encargado de liderar el diálogo político con el Frente de Todos.

En este contexto, concejales de la oposición comienzan a pedir un "verdadero diálogo" con el Ejecutivo, que se materialice en hechos concretos y no solo de manera declamativa, a través de los medios.

Asume el intendente

El lunes, a las 20, el intendente Pablo Petrecca asumirá su segundo mandato al frente del Municipio.

Será en un acto en el Salón Rojo del Concejo Deliberante. Una hora antes harán lo propio los concejales que formarán parte del deliberativo por los próximos cuatro años.