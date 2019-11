José Bruzzone: “Se va a incentivar el empleo y la producción”

¿Cómo cree que va a impactar la falta de alineamiento político en Junín?

-Estoy convencido de que va a impactar positivamente porque, justamente, los cambios se van a dar en el lugar donde Junín sufrió el mayor impacto negativo: en la producción, en la redistribución de los ingresos, y todo eso se va a revertir con los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Los programas de gobierno esbozados ya hablan de una reactivación productiva, del empleo, del consumo, vivienda, todo apunta a poner al país, la Provincia y a esta ciudad en marcha, que es lo que el macrismo dañó durante estos años.

-¿Cree que van a seguir las obras en Junín?

-Hay municipios que, sin tener el beneficio que tuvo Junín en la adjudicación de obras puntuales, lograron una administración muy buena, lograron reelecciones incluso superiores a la que logró nuestro intendente, y demostraron que se puede gobernar perfectamente sin depender de la chequera de los gobiernos nacional o provincial.

-¿A qué casos se refiere?

-Pehuajó por ejemplo, e incluso el propio municipio de La Matanza, con todas las contras que tiene un municipio hiperpoblado, con una matriz industrial, que fue la más agredida por el gobierno de Macri, lograron sobrellevar los temas sanitarios y de seguridad como se pudo, hasta lograr la revalidación del mandato del peronismo, lo que quiere decir que se hizo una gestión digna. No abriría el paraguas, como lo ha hecho el oficialismo local, apelando ya a que no se corte el envío de fondos. Creo que la gestión de Kicillof va a tener otras prioridades, no solo porque lo desee, sino porque no le queda otra, debido al estado en que le va a dejar la Provincia la gobernadora saliente, y fundamentalmente porque lo urgente y lo prioritario es poner a la Provincia a producir.

-¿El gobierno de Pablo Petrecca es dialoguista?

-Tiene una muy buena puesta en escena acerca del diálogo, pero a la hora de las decisiones son todas inconsultas. En el Concejo Deliberante, que es donde me desempeño, las cosas vienen a libro cerrado. Uno debate, si lo logra –porque hay proyectos que se cajonean-, pero no hay apertura a nuevas ideas. Algunas que, objetivamente eran buenas, solo por llevar la firma de la oposición no se trataron, como el Consejo Económico y Social, o la emergencia comercial.

-Se vienen meses complicados para el país.

-Tanto en Provincia como en Nación lo que viene es ordenar las cuentas, ambos saben que el factor deuda es una espada de Damocles que, si no se reformula, o no se hace algo para cambiar el plazo o el monto de los vencimientos, es imposible de afrontar.

-Alberto Fernández dio una definición esta semana con respecto a la negociación con el FMI, y es que no está dispuesto a realizar más ajustes.

-La inspiración es aquella frase memorable de Néstor Kirchner que es que ‘los muertos no pagan’, déjennos respirar, déjennos crecer. Si lo que propone el Fondo -o los acreedores- es más ahorcamiento y pagar no sé con qué, creo que el Gobierno no lo va a aceptar.

-Mucha gente cree que se viene una etapa donde el Gobierno va a “darle a la maquinita” de imprimir billetes.

-Esas eran las mismas críticas que se le hacían al plan económico que estuvo en funcionamiento entre 2003 y 2015. Esas críticas traían aparejada una receta alternativa, que fue la que se aplicó desde 2015 a 2019, y el resultado es este: se duplicó la desocupación; bajó un 20% aproximadamente el poder adquisitivo del salario; se duplicó el endeudamiento; y de los cuatro años, tres fueron de recesión. Es cierto que emitir para incentivar el gasto y financiar el consumo no es la receta económica más saludable, pero no creo que sea la idea de Alberto Fernández ir por ese lado. El incentivo a la producción y lo que el peronismo sostuvo históricamente, que es que lo que iguala y permite un desarrollo personal genuino, que es el trabajo, serán los ejes del nuevo gobierno. El trabajo es el gran dinamizador y el gran organizador social. Estoy convencido de que en esta nueva etapa del peronismo ese principio lo va a aplicar a rajatabla, y lo que va a hacer es incentivar el empleo y la producción como una forma de incluir y restituir los derechos que el macrismo fue cercenando.

-Sin embargo, es urgente una recomposición salarial.

-Es muy complicado cómo se inicia nuevamente el círculo virtuoso, porque esa recomposición salarial que, con todo derecho, reclaman los sindicatos, recae sobre las espaldas de pymes que están fundidas. Entonces esto que se reclama como paliativo, como un bono de fin de año, cualquier tipo de ayuda que sería imprescindible y, hasta justiciera, recae sobre empresarios que no lo pueden afrontar. El milagro del proyecto capitalista de Macri es que fundió al propio capitalismo argentino. Si algo rompió Macri fue el funcionamiento capitalista de la Argentina, en función de favorecer a una élite de sectores muy concentrados, financieros y extraccionistas. Pero no tengo ninguna duda de que en menos de un año la situación va a ser absolutamente diferente de cómo se llega a estas Fiestas.