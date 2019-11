Aseguran que en Junín existen alrededor de 1500 familias con problemas de vivienda

En el Aula Magna del edificio Eva Perón de la Unnoba, en Newbery y Sarmiento, se realizó ayer una jornada sobre Hábitat, organizada por la Asociación de Arquitectos y la agrupación solidaria Don Ito, que contó con la participación del arquitecto Mariano García Colinas, director de Regularización Dominial, Hábitat y Vivienda de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, integrante de FoTIVBA y el arquitecto Oscar Mesa, miembro de la Comisión de Hábitat del Capba, distrito IV.

El presidente de la Asociación de Arquitectos de Junín, Pablo Navone y Pablo Rodríguez, de Don Ito, dialogaron con Democracia sobre la jornada y el alcance de esta capacitación de la que también participó el secretario de Obras Públicas del municipio, Marcelo Balestrasse y la concejal de Unidad Ciudadana, Olga Prieto.

Ciclo de capacitación

Sobre la jornada, Rodríguez contó que “se pensó el ciclo con la Asociación de Arquitectos y la idea es tratar de que todos los que trabajamos en la cuestión del hábitat hablemos el mismo idioma”.

El representante de Don Ito aseguró que el presidente de la Asociación de Arquitectos los convocó “para trabajar en conjunto y en las primeras reuniones comenzamos a armar este ciclo para que todos nos podamos capacitar y obviamente trabajar en el territorio con el mismo paradigma”.

Navone aseguró que se trata de una cuestión urgente, en la que debe trabajarse en el mediano y corto plazo.

“Pablo, con la agrupación Don Ito ya tienen hecho un diagnóstico realista y crudo de la situación desde hace tiempo”, explicó.

Y desde ese lugar, sumando el trabajo que se realiza desde la Asociación de Arquitectos, con diagnósticos, estadísticas y planos, “creemos que solo con lo nuestro no alcanza y ellos (Don Ito) con el trabajo de campo que realizan, necesitan algo más. Después de habernos conocido pensamos que es una buena idea trabajar de manera conjunta para empezar a lograr objetivos”.

Situación en Junín

“Hay cuestiones apuntadas a lo urgente”, aseguró Navone durante una recorrida en los barrios, junto a Don Ito, dialogando con vecinos.

“Y además hay también una necesidad de planificación a mediano y corto plazo pero que inevitablemente hay que hacerlo en forma conjunta con el estado, con el gobierno municipal”.

Navone considera las jornadas como “el puntapié inicial para empezar a trabajar y sentarnos todos en la misma mesa, con los mismos objetivos, unificar criterios como para poder trabajar en función de eso”.

“En Junín, lo charlamos con Pablo y voluntarios de Don Ito, en la cuestión de hábitat hay un déficit de aproximadamente 1500, 1600 familias. Son familias que no terminan de conformar el standar que se entiende como hábitat”, aseguró.

Sobre los sectores de la ciudad más afectados, Rodríguez explicó que “hay barrios bastante identificados, con asentamientos informales, también hay barrios con viviendas y estructuras pero sin servicios públicos”.

Asimismo aseguró que “el hábitat no es solo la vivienda, es abrir más el concepto ya que es también el entorno en el que nos relacionamos. Servicios, esparcimiento para los chicos, transporte público, que hoy no llega a los barrios periféricos de la ciudad, entonces no es para todos y hay una falla en el hábitat. Por eso realizamos la jornada, para mostrar lo que implica el hábitat, a la hora de trabajar en el territorio. Pero lógicamente se necesita decisión política”.