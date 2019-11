Buscan modificar el código urbano para el desarrollo de nuevos sectores de Junín

El secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas de la Municipalidad de Junín, Marcelo Balestrasse, mantuvo un encuentro con concejales e integrantes del Colegio y la Asociación de Arquitectos con el objetivo de cambiar de categoría la zona comprendida desde el centro hasta avenida de Circunvalación.

Así, el municipio busca modificar la categoría en la que se encuentra la zona delimitada, que rodea a R1, que actualmente se encuentra siendo R3, a R2.

Al respecto, el secretario municipal manifestó que "la planificación es tan importante como las obra para luego decidir hacia dónde van las inversiones. En este caso, estamos con reuniones para modificar el código urbano y es algo que está pedido desde hace años por el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Arquitectos. El mismo mercado inmobiliario necesita renovar zonas que hoy están con poca densidad. Además, son lugares en donde tenemos todos los servicios, zonas que quedaron relegadas y que están a pocas cuadras del centro de la ciudad”.

“Muchas han quedado con una nomenclatura de código y con una reglamentación que no permiten el crecimiento más ordenado y planificado. La ciudad es una pirámide que en altura comienza en el área centro y va bajando hacia la periferia en R1, R2, R3 y R4. Esto permite construir hasta determinada altura y determinados metros cuadrados", añadió.

"Hay un sector de la ciudad que abraza a R1 y luego pasa de manera directa a R3. No hay nada intermedio y simplemente queremos que esa zona de R3, pase a R2. Y esto significa que en determinadas parcelas se pueda construir un piso más, o sea 3 metros más, no un edificio enorme. Hoy hay muchas factibilidades paralizadas de conjuntos habitacionales y que tanta falta le hacen en la ciudad, no se desarrollan por este motivo. Por eso queremos modificar el código que ha quedado relegado", dijo Balestrasse.

Factor de ocupación

Además, agregó que con respecto al factor de ocupación de suelo continúa el mismo, o sea 0,60%. “Solo se busca tener mayor densidad poblacional y mayor ocupación en el espacio hacia arriba. Los concejales estuvieron muy predispuestos e incluso hubo un intercambio de ideas y proyectos de buscar soluciones a esta temática. Fue bien recibida en general con diferentes matices, ya que algunos pedían algunos datos y otros trataron el tema de plusvalía urbana", dijo.

Para finalizar, el arquitecto expresó que "tratamos de evacuar todas las preguntas que nos hicieron y pensamos que todos van a acompañar esta ordenanza. Estamos pensando en el bien común y será un beneficio para todos. Son dos zonas rodeando a R1 y que saltaban de manera directa a R3. Los sectores son desde Arias a Circunvalación y desde Brasil a Padre Respuela y la otra es de Remedios de Escalada hasta Aristóbulo del Valle".

¿Cómo es hasta el momento?

En la actualidad se encuentra categorizada como Residencial 3 y pasaría a ser Residencial 2.

Área Central, Residencial 1, Residencial 2 y Residencial 3 son las distintas categorías con las que el Gobierno de Junín divide al casco urbano, según un Plano de Zonificación. Esta segmentación del territorio establece, entre otras cosas, las dimensiones que deben tener las construcciones que se desarrollan en dichas áreas.

El área central es la destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, financiero, institucional y de servicios con el más alto nivel de diversidad y de mayor intensidad de ocupación. En tanto, la Residencial 1 es mixto de densidad alta, la Residencial 2 es de densidad media y la Residencial 3 es de densidad media baja. Esta división fue aprobada en una Ordenanza del año 2010.

No obstante, desde el Gobierno municipal buscan modificar la categoría en la que se encuentra la zona delimitada entre el centro hacia la avenida Circunvalación, entre las calles Brasil y Vicente López, que actualmente se encuentra siendo R3, a R2.

¿Qué cambiaría?

Según la Ordenanza, la zona R3 permite edificaciones de planta baja y dos pisos. Por su parte, la zona R2 permite planta baja y tres pisos. “Estas modificaciones buscan concentrar más a la ciudad y que no se disperse, para permitir un crecimiento hacia arriba y focalizar a las familias en los lugares donde llegan más servicios”, afirmó Balestrasse.