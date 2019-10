Meoni: “El alineamiento nos va a ayudar a que Junín pueda despegar”

¿Cuál es el mensaje para los vecinos antes de la elección?

-Transmitirles a los juninenses las perspectivas para la ciudad, cómo reactivar Junín, cómo ponerlo de pie nuevamente, cómo generar empleo, cómo hacer para que la gente que hoy tiene hambre ya no lo tenga más, cómo lograr que seamos una ciudad nuevamente líder en la Región. La gente venía con mucho desánimo, con una enorme frustración del gobierno de Cambiemos, y hoy lo que necesita es ver que hay una esperanza, un cambio de verdad -no como el de 2015, que solo fue para perjudicar a la enorme mayoría de los argentinos-, eso es lo que uno escucha en la calle al hablar con los vecinos.

- Las ciudades que progresaron lo hicieron a partir del conocimiento, ¿no cree que Cambiemos puso demasiado el acento en las obras y poco en la cultura y la educación?

- Sí, es una mirada muy conservadora de Junín, que no nos lleva ni a progresar ni a incluir gente. La mayoría de los juninenses están excluidos, aún aquellos que tienen trabajo y que a lo mejor se sienten parte de la sociedad, cuando hablamos de un salario que apenas alcanza para pagar el alquiler, para pagar las tarifas, que hay que endeudarse con tarjeta para comprar los alimentos, entonces no están incluidos. Una ciudad que hoy no contiene a los egresados de la Universidad, no se aplican los conocimientos que produce la Universidad, no se aplica la investigación que puede generar la ciudad –lo hace la Universidad por su lado, pero no de manera articulada con el Municipio-. Nosotros pusimos en marcha el CITE, en 2013, con el objetivo de que se desarrollaran empresas de tecnología y hoy el Municipio lo ha transformado en un depósito de alimentos y chapas; hay un retroceso enorme.

- ¿Qué cosas haría diferente si asumiese como intendente?

- Muchas, primero porque uno tomó distancia de la gestión anterior y puede observar muchas cosas que no se hicieron bien, además hoy hay una idea de formar un nuevo gobierno con gente nueva, hay una realidad diferente, evolucionó el mundo. Todos los días la sociedad va generando nuevas demandas, como la cuestión de género, y el Municipio tiene que estar dispuesto a afrontarlas. Uno ha aprendido en el ámbito del mundo financiero, en el cual me he movido estos años, muchas cosas que tienen que ver con cómo desarrollar determinadas áreas productivas, porque es imprescindible contar con financiamiento. Por eso vamos a implementar financiamiento para micropymes, con la creación de una caja municipal de crédito.

- ¿Cree que un eventual alineamiento beneficiará a Junín?

- El alineamiento con Alberto Fernández, con quien tengo una excelente relación personal, y con muchos de sus ministros, a quienes conozco desde hace mucho tiempo, nos va a ayudar a que Junín pueda despegar rápidamente y volcar programas para recuperar Junín. Va a haber planes de vivienda para Junín para terminar con las casas precarias.

- ¿El transporte público va a continuar si es intendente?

- Por supuesto, el Estado municipal tiene una continuidad jurídica que hace que uno no pueda rescindir los contratos vigentes; además estoy de acuerdo en que haya transporte público, hice dos licitaciones. Con lo que no estoy de acuerdo es en que se le paguen 4 millones de pesos de subsidio por mes, por doce unidades que están fuera de regla, que tienen más de doce años. Yo lo que no quiero es que haya una alta rentabilidad para un señor que formó una empresa diez días antes de la licitación y que se la lleve a Buenos Aires.