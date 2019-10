Pablo Petrecca: "Los hechos concretos hablan más que las palabras"

Desde su ingreso al conservatorio de música, el sueño de Pablo Petrecca siempre fue tocar el saxofón, pero era un instrumento caro que su familia no le podía dar. “Somos cuatro hermanos y siempre nos llevaron a estudiar música dese chicos. Cuando empecé, le dije a mi viejo que me gustaba el saxo que era muy caro y me dijo que estudiara guitarra, que lo hice por cinco años”, comenzó diciendo el Intendente en una recorrida por la ciudad con TeleJunín.

“A los 16 años empecé a trabajar en la esquina de la Municipalidad, en la Óptica Panizza, gracias a Luis Panizza que es una gran persona y le mando un fuerte abrazo. Yo estudiaba en la Escuela Comercial y le comenté al “Lechuga” que tenía ganas de trabajar y me llevó al comercio. Mi tarea era limpiar los vidrios, y los antejos, lo que fue mi primer trabajo formal”, recordó.

“Empecé a juntar unos pesos y lo primero que hice fue comprarme un saxofón, instrumento que estudié también en el conservatorio con Agüero, que era el jefe de la banda militar”, afirmó.

“La enseñanza de mi familia”

Continuando la recorrida por las calles de la ciudad, Petrecca recordó su adolescencia en el barrio Belgrano. “Siempre cuento cuando iba a la Escuela 16 y volvía a casa a almorzar, mi mamá por ahí salía y me decía que en la mesa iban a estar dos personas nuevas y comíamos con gente que no conocía. Veía que lo que teníamos en casa, lo compartíamos”.

“Pasé el año 2001 transitando la universidad y en ese momento había una frase popular ‘Que se vayan todos’, lo que me hizo un clic. Sin embargo lo dejé pasar, pero fue una pequeña marca. En el 2007 decidí involucrarme y en 2009 armé un espacio de juventud trabajando en la política”, recordó.

“Lo que me marcó fue la enseñanza de mi familia del servicio al prójimo y el ‘que se vayan todos’”, afirmó.





“Dejaron de inundarse”

En avenida Alvear, el Intendente se detuvo en la intersección con calle Alberti. “En esta esquina del CIC me siento feliz porque vi muchas lágrimas de vecinos, ya que en otros tiempos, en momentos de lluvia, era intransitable con la calle de tierra y ahora está asfaltada, donde también vemos el transporte público”, señaló.

“Vemos la obra de desagüe que hicimos en cinco barrios, que ya dejaron de inundarse. En la otra cuadra estamos terminando de construir el hogar de protección integral para víctimas de violencia de género. No es simpático construir algo así porque lógicamente queremos erradicar la violencia”, sostuvo.

“Más allá tenemos la avenida de Circunvalación toda repavimentada, que se une con Alvear, donde se hizo una rotonda. Si hay algo en lo que puedo estar tranquilo es en caminar cada barrio, estar con la frente en alto y dar la cara y hablar. A todos los escucho y eso es algo importante para un intendente”, destacó.

“Son hechos concretos”

“En este barrio, Villa del Parque, tenemos un destacamento policial, que era un reclamo de hacía más de 20 años de los vecinos. Ahora, en estas calles se están haciendo los pozos de las cloacas. Además, anunciamos un plan de obras de hábitat importante que consta de una plaza, cuadras de asfalto, iluminarias Led, un espacio de uso común donde va estar la Unidad Sanitaria, el Jardín Maternal y la Sociedad de Fomento”, agregó Petrecca.

“Además vamos a estar mejorando la Casita del Saber. En Villa del Parque escuché la frase: ‘Acá por primera vez viene un intendente’”, dijo y continuó: “Los hechos hablan más que las palabras. Son hechos concretos que en definitiva hacen que cada uno tenga una mejor calidad de vida, como la obra de desagüe norte que beneficia a 20 mil vecinos”.

“La familia es lo más importante y uno lo que hace es por ellos por lo que se viene. Amo a la ciudad de Junín donde pasé mi infancia, estudié, me enamoré y disfruté de partidos de fútbol. Es el lugar donde mis hijos van a desarrollar lo mismo”, indicó.

El mensaje a los juninenses

“A la gente le quiero decir gracias por estos casi cuatro años de relación, de conocernos, charlar, y el pequeño acuerdo que hicimos para que me dieran la oportunidad de ser intendente de esta ciudad que amo con locura”, confirmó.

“Soy un fanático de que la ciudad esté cada día mejor para que puedan tener un mejor vivir. Agradecer a los vecinos por la paciencia que tuvieron para llegar con una obra concreta. Y a aquellos que aún no llegamos quiero decirles que si nos eligen, nos quedan cuatro años más para poder seguir trabajando”, subrayó.