Las voces desde el Salón de la Democracia

Luego de casi dos horas de debate y exposición de los candidatos a intendente de Junín, los participantes de la jornada pudieron distenderse, tomarse fotografías y dialogar con la prensa.

El senador provincial Juan Fiorini, de Juntos por el Cambio; la diputada bonaerense, Valeria Arata, del Frente de Todos; la candidata a concejal por Consenso Federal, Cristina Molina, y la referente del Partido Obrero local, Sonia Rodríguez dialogaron con Democracia y dieron su visión sobre lo que dejó la jornada y lo que viene, de cara al 27 de octubre.

También el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, expresó sus sensaciones tras el debate.



Sonia Rodríguez: “Las preguntas estaban condicionadas"

La referente del Partido Obrero, Sonia Rodriguez manifestó: “El debate resultó como esperábamos porque las preguntas estaban condicionadas desde agrupaciones a las que realmente les interesan sus propios intereses. Acá la claridad política que tuvo la compañera Laura Battaglino, del Frente de Izquierda y Unidad es la que se refirió a las necesidades reales del pueblo trabajador, que no se tocó en ninguna de las preguntas”.

Rodriguez reclamó: “No estuvieron los jubilados, no estuvieron las mujeres, no estuvieron los niños y de hecho cuando se tocó el tema de los niños fue para culparlos de ser quienes cometían los ilícitos. Entonces esto es un debate preparado por una clase social que en realidad el único interés que tiene es en seguir explotando trabajadores, seguir pagando una deuda externa impagable. Pero estoy orgullosa de la actuación de nuestra compañera”.

Juan Fiorini: “Estaremos como siempre, cerca de los vecinos”

El senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Fiorini aseguró: “Celebramos que se haya podido hacer un debate nuevamente. El intendente Petrecca, en todas las oportunidades que fue candidato estuvo presente, en 2011, 2015 y ahora. Es de alguna forma una fiesta de la democracia porque nos permite escuchar a todos los que se postulan para dirigir la ciudad, contarnos qué van a hacer. Creo que hoy Pablo fue muy claro, conciso y dejó muchas propuestas para los ciudadanos, los vecinos y eso es lo más importante de poder escuchar. Estamos muy conformes”.

Fiorini remarcó que “quedan pocos días de actos de gobierno pero la responsabilidad de Pablo y para lo cual la gente lo eligió es gobernar así que lo seguirá haciendo. Nombró muchas cosas que se están haciendo ahora y se harán en los próximos días, porque esto es día a día y por lo tanto a él le queda doble responsabilidad: la de llevar adelante la ciudad y por otro lado la campaña, porque quedan pocos días para el 27 de octubre. Estaremos como siempre, cerca de los vecinos, llevando nuestro mensaje que es ni más ni menos que esto que dijo Pablo hoy acá”.

Valeria Arata: “A la gente no hay que subestimarla”

La diputada provincial se refirió al debate como “un acto importante de democracia, donde todos los candidatos expusieron sus ideas. Algunos hicieron un raconto de su gestión, tal vez esperábamos un poquito más. Pero bueno estamos conformes, es un buen ámbito la universidad".

Arata indicó que “es importante tener en cuenta a la hora de votar la sensibilidad de cada uno de los candidatos, escuchar lo que ha dicho cada uno, leyendo las entrelineas que hubo en algunas picardías, pero la verdad es que creo que el voto es soberano y a la gente no hay que subestimarla, ya se expresó en agosto y seguramente lo volverá a hacer en octubre”.

“Mario Meoni es quien representa la esperanza que necesitamos los juninenses, la sensibilidad que necesita cada uno de nuestros vecinos, de poder ponerse en el lugar del otro. Una gestión de cuerpo a cuerpo y no de foto a foto. Desde ahí necesitamos un intendente con la experiencia que tiene Mario, donde se pueden aceptar los errores cometidos en la gestión pero no tengo dudas que a partir del 10 de diciembre se viene la mejor gestión de Mario Meoni”.

Cristina Molina: “Creemos que vamos a hacer una buena elección”

La candidata a concejal de Consenso Federal, Cristina Molina se mostró conforme: “Como equipo de trabajo estamos muy contentos, creo que Diego fue claro sobre qué ciudad queremos para Junín. Fue muy positivo el debate con los cuatro candidatos. Creo que como dijo Diego al final, va a haber muchas propuestas buenas, se han dicho cosas muy buenas e interesantes por parte de los cuatro candidatos”.

Asimismo agregó: “Nosotros, lo que queremos es que Junín logre desarrollarse desde lo productivo para que haya trabajo para todos los juninenses”.

Sobre las elecciones consideró: “Creemos que vamos a hacer una buena elección. Sabemos que Roberto Lavagna está creciendo y se ha convertido en una alternativa luego de los resultados del Macrismo y en ese sentido, nosotros a nivel local”.

Guillermo Tamarit: “Es una contribución al proceso electoral”

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit destacó sobre la jornada que “siempre es una alegría ver el debate, participar, ver el comportamiento de todos los candidatos que es un momento que hay que pasar. Todos con ideas muy claras y pudimos distinguir claramente las propuestas, su preocupación por Junín. Y también por parte del público”.

Además remarcó que “para la universidad es una gran satisfacción porque creemos que efectivamente es una contribución para el proceso electoral y para construir una mejor democracia”.