Las obras y la crisis económica, ejes del debate de candidatos a intendente

Los cuatro candidatos a la intendencia de Junín debatieron ayer, en el Salón de la Democracia de la Unnoba. Así, Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio); Mario Meoni (Frente de Todos); Diego Ruiz (Consenso Federal); y Laura Battaglino (Frente de Izquierda) intercambiaron propuestas y análisis sobre medioambiente, urbanización y obras públicas, seguridad, desarrollo social, educación, transporte público y desarrollo productivo.

El primer orador fue Meoni, que rápidamente puso el acento en la deuda social y llamó a “devolverle la esperanza a aquellos que hoy no tienen para comer” y han asistido estos años al empobrecimiento de su calidad de vida.

Siguió el actual intendente Pablo Petrecca, que destacó: “Siempre he participado en los debates, sin poner peros ni excusas, porque me pone feliz poder exponer mis ideas para la ciudad que tanto quiero. Tengo la tranquilidad de poder transitar cada barrio y cada pueblo con la frente en alto, puede haber diferencias, pero ya nadie discute qué hicimos. Con esfuerzo y transparencia, un valor fundamental para nosotros”.

Battaglino, por su parte, puso el foco en las demandas de las mujeres: “Hoy muere una mujer cada 27 horas y una compañera trans cada 36 horas. Exigimos aborto legal seguro y gratuito y convocamos a unirnos en una gran huelga general por el aborto seguro y gratuito”.

En tanto, Ruiz afirmó: “Desde Consenso Federal queremos una ciudad universitaria, productiva, seguir siendo una referencia agropecuaria y administrativa, pero también una ciudad turística y referente en salud, segura, saludable, defendiendo a la niñez y a nuestros adultos. Sumar conocimiento, instalar a Junín como una ciudad referente en nuevas tecnologías, más industrias ligadas a las TICs. Hoy los juninenses tenemos la mejor industria, la industria del conocimiento, con nuestra universidad”.

Medio ambiente

Ruiz llamó a concretar la separación de los residuos en origen, en ocho manzanas de la ciudad, con bonificaciones de tasas, “a modo de ejemplo, que se puede ir replicando. Y pidió construir una nueva planta depuradora.

Meoni afirmó: “Debe hacerse un trabajo mucho más profundo, se abandonó el programa Lunes Verdes. La planta depuradora no es obsoleta, fue hecha para 120 mil habitantes –aún no llegamos-, pero desde hace tres años está parada”.

Petrecca dijo: “Todos sabemos cómo estaba el basural hace cuatro años. Fueron muchos años de abandono, de mala y dudosa gestión. Pasamos de un basural a cielo abierto a un relleno sanitario modelo, y estamos construyendo una planta de reciclado”.

Con respecto a la planta depuradora, dijo: “Hoy recibe mantenimiento, pero hay que hacer una nueva”.

Battaglino hizo mención a los agroquímicos: “Queremos saber cómo afecta a los vecinos de Junín y la zona este modelo productivo, queremos un mapeo médico de casos de cáncer, malformaciones, un mapa patológico que esclarezca cuál es la situación sanitaria de la Región y los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud”.

Urbanización y obras públicas

Battaglino afirmó que la ciudad “crece en base a la especulación inmobiliaria y los negocios del Estado con los lotes”. Y pidió que “los barrios se sumen a una gran asamblea de tipo constituyente, soberana, con poder, que permita tener como prioridad la vivienda”.

Ruiz se refirió al impacto que tendrá la autopista en la Ruta 7: “Hicimos un análisis propio, y la verdad es que a autopista pasa en uno de los laterales, por lo que no intervendría dentro de la ciudad como una barrera urbana”.

Y Meoni marcó un contrapunto: “Creo que la autopista sí puede ser una barrera urbana, porque el proyecto presentado es una divisoria de la ciudad. Tenemos que juntarnos también con los comerciantes que se van a ver impactados fuertemente. Las autopistas son para seguridad y no velocidad, está preparada para que los autos pasen rápido por Junín, por lo que hay que hacer intervenciones urbanísticas para que no impida el crecimiento comercial y la actividad económica. Lo ideal es que la autopista termine en la Ruta 65 y después sea ruta segura”.

Irónico, Petrecca punzó: “¡Qué bueno que estemos hablando de la autopista! Hoy está en marcha, con 90 kilómetros habilitados. Es un beneficio para los juninenses, para la agroindustria, el turismo. A través de los nodos de distribución y las colectoras, los vecinos podrán acceder a los comercios; nadie perderá conectividad con la autopista”.

Déficit habitacional

“Hay dos conceptos fundamentales: planificación y orden. No seguir considerando el hábitat con el solo indicador de cuántas viviendas son las que faltan. Primero ordenamos el casco urbano, con obras de desagüe, asfalto, iluminación, integramos la ciudad a través del transporte. Generaremos suelo urbano a través de Grupo Junín y seguiremos transformando asentamientos en barrios”, dijo Petrecca.

Battaglino propuso “crear un banco de tierras, bajo el control y la gestión de asambleas barriales, junto con los profesionales”. Y Ruiz, “convocar a los colegios profesionales. Junín debe desarrollarse hacia adentro, hay que detectar los macizos para hacer viviendas, todo coordinado por el Municipio y por un consorcio”.

Meoni cuestionó a la actual gestión por no haber desarrollado planes de generación de suelo urbano y destacó que durante su gobierno se hicieron más de mil viviendas y se entregaron más de mil lotes.

Seguridad

“Me sorprende que esté centrado en los menores el tema de la inseguridad, que son parte del problema, pero no el principal. Hacen falta más cámaras, agregar drones en distintos lugares, completar los anillos, puntos seguros en las plazas y espacios públicos, hay que trabajar sí con los menores con un programa de reparación de víctimas, que pueda remediar el delito que cometió en lugar de sufrir un castigo. Debemos crear policías específicas para las cuestiones juveniles, para la violencia doméstica y la tercera edad”, dijo Meoni.

Y Petrecca se diferenció: “Tengo otra visión. Me puse al frente de la inseguridad, con la firme decisión de combatir el narcotráfico; hoy la droga ya no se pasea libremente por los pasillos municipales. Voy a seguir luchando incansablemente para que la droga no llegue a nuestros jóvenes. Incorporamos la división de bicipolicías, mi propuesta es duplicarla. Instalamos dos puestos de control móviles en los accesos, y gestionaremos dos más. Inauguramos el destacamento en Villa del Parque, y estamos gestionando una nueva comisaría, la tercera de la ciudad. Hemos construido un nuevo y moderno centro de monitoreo que pronto estará en funcionamiento. Y mientras sea intendente no habrá más cárceles en Junín”.

Battaglino dijo: “Esto de vincular a los jóvenes con la droga y las delincuencias es gravísimo. La militarización de las calles es contraria al ejercicio de las libertades públicas, por eso proponemos crear una coordinadora anti-represiva”.

Ruiz dijo que “las sociedades de fomento tienen que estar presentes en la discusión de cómo resolver la inseguridad, volver a crear los foros de seguridad. Y la acción social tiene que estar muy presente para ayudar en la prevención”.



/LEÉ MÁS Las voces desde el Salón de la Democracia



Tránsito y transporte público

Battaglino señaló: “El transporte público, ha sido tan cuestionado, desde la contratación de la empresa, los subsidios que recibe, por eso proponemos que la empresa quede bajo control y gestión de los trabajadores”.

Ruiz: “Estamos contentos con la instalación de los micros. Las motos son un factor preponderante a controlar, exigirles el casco. Esto nos lleva a un gasto enorme en intervenciones médicas, que se podría prevenir”.

Meoni indicó: “Debo reconocerle a Pablo (Petrecca) la determinación política, obviamente que hay que sostenerlo. Tenemos que avanzar en la ampliación de los recorridos y nuevas unidades que no sean contaminantes y sobre todo que no nos salga 5 millones de pesos por mes; cuando los recursos escasean no siempre se puede destinar a un privado ese monto”. Y agregó: “Hoy Junín es una de las ciudades con más accidentes de tránsito, en cuatro años hubo casi 60 personas fallecidas en accidentes de tránsito”.

Y Petrecca respondió: “Me alegro Mario que hayas cambiado de opinión con respecto a 2015. Estábamos seguros de que el colectivo les iba a cambiar la vida a los juninenses. Hoy comenzamos con tres líneas, pero sumaremos dos más para llegar al ciento por ciento de la ciudad. Pondremos publicidad en los refugios, en los nomencladores, y con el estacionamiento medido eso nos permitirá que el servicio sea sustentable”. Y añadió: “Pasamos de 89 mil viajes en el primer mes a 127 mil en el último registro. Además, hemos bajado un 40% la siniestralidad vial”.

Y Meoni le contestó: “Hicimos dos veces licitaciones públicas, lo que no estuvimos dispuestos es a pagarle 4 millones de pesos por mes a un privado, a una empresa que se creó en 48 horas”.



Empleo y producción

Meoni llamó a crear el consejo social y económico –que Petrecca vetó- y potenciar la agencia de desarrollo. “El turismo, el haber abandonado la Laguna, la siembra de pejerrey, los espectáculos, ha sido una pérdida que también redundó en pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica. Necesitamos que Junín vuelva a ser cabecera regional”, afirmó el ex jefe comunal y lamentó los “cientos de comercios cerrados”.

“Uno de los principales objetivos de nuestro gobierno será crear empleo. Hoy en Junín la desocupación es superior al 11%. Según los datos del ANSES Junín, en los últimos 18 meses, 7200 juninenses se quedaron sin trabajo. Y a raíz de las malas políticas nacionales y la poca protección local, de acuerdo a los últimos datos del Indec, 32.385 juninenses son pobres, de los cuales 6719 son indigentes”, lamentó.

Petrecca afirmó: “Sabemos que es un momento muy difícil para nuestra economía y Junín no escapa a eso, pero llevamos a cabo programas de incentivo como el Big Sale, el Mercado en tu barrio. Proyectamos un nuevo parque industrial, que permitirá la radicación de empresas y la generación de empleo. También proponemos una zona de actividades logísticas y un centro de transferencia de cargas”.

Según Battaglino, “la pregunta es capciosa, el FMI dirige la economía y se destruyen 250 empleos por día en el país”.

Ruiz, en tanto, afirmó: “Cómo nos cuesta ser una ciudad productiva. Entre la Universidad, las escuelas técnicas, los centros de formación, tenemos que lograr que se radiquen empresas en la ciudad, el Parque Industrial debería tener más empresas que generen valor agregado a nuestra materia prima”.

Meoni dijo: “No se han planteado temas esenciales, no podemos tener un modelo productivo si no se contempla la integración de las mujeres”.



Educación

Laura Battaglino: "El fondo educativo debe estar controlado por la comunidad educativa".

Y Meoni afirmó: “No solo se trata de infraestructura. Comparto que los docentes tienen que ganar lo que corresponde. Tenemos que trabajar en un programa de becas para que no haya un solo niño o adolescente que deje de ir a la escuela. Es imprescindible para la primera edad que abramos nuevos jardines maternales con recursos pedagógicos y alimentarios. Necesitamos abrir más salas de 2 años, no puede ser que haya solo dos jardines que lo cubran, más libros de textos, hay que multiplicar las casitas del saber, que tienen un fin indispensable para el desarrollo de los niños”.

Meoni también propuso un fondo destinado a la investigación científica volcada a los sectores productivos, que no pueden afrontar esa investigación. “Tenemos que retener a los graduados de esta universidad, si las empresas no pueden pagar los salarios que corresponden, difícilmente los podamos retener”, dijo. Y abogó por un programa de becas de empalme para el primer empleo.

Petrecca: “Para facilitar la movilidad de los estudiantes, no solo implementamos el transporte público. Desde el primer día, el boleto para los estudiantes es gratuito. 7000 estudiantes saben que esto no es verso”.

"La agencia de desarrollo debe ser el ámbito de discusión para pensar el futuro de la ciudad, sin mezquindades y sin egos. Es una lástima que esté desaprovechada como está hoy", cuestionó Ruiz.

Palabras finales

Meoni expresó: “Quiero decirles muchas gracias a los juninenses porque tantas veces han confiado en mí, soy alguien que vive en la misma casa, que padezco los problemas que viven la mayoría de los argentinos. Tenemos que ir hacia un nuevo Junín, un Junín que nos dé esperanza, la esperanza que viene, un cambio de gobierno con Axel Kicillof y Alberto Fernández, que no quedemos aislados. Tuvimos tres años y medio de alineamiento político, en algunas cosas fue útil, en otras no lo supimos aprovechar. Estamos en un momento extremo, no hay magia, nos necesitamos todos, codo a codo, para devolverles a nuestros ciudadanos la esperanza”.

Petrecca afirmó: “Todo acuerdo tiene dos partes: la misma fue estar atento a lo que me decías y darte soluciones. Me dijiste que te preocupaba la droga y la inseguridad, me dijiste Pablo si sos intendente iluminá mi cuadra, hicimos todo lo que nos pediste, logramos poner luz en una ciudad de tinieblas, estuvimos cerca en los momentos más difíciles. Ahora viene otra etapa, hay cimientos más firmes para pensar el desarrollo”.

Battaglino: "Argentina llega a una crisis profundamente endeudada. Nosotros llamamos a votar para dar vuelta las condiciones de vida de los trabajadores".

Y Ruiz cerró: "Este debate fue dejar de lado una grieta. Los cuatro candidatos les vamos a ofrecer a los juninenses grandes cosas. Dejemos de ser electoralistas, dejemos de lado las mezquindades".