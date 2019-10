Alfredo Abriani: “Argentina es un modelo de diálogo interreligioso en todo el mundo”

¿En qué marco se da su visita a Junín?

-Vine invitado por el Consejo de Pastores de la ciudad para tratar temas de interés de las iglesias evangélicas y también tuvimos reuniones con representantes de las distintas comunidades de fe.

He notado que en Junín hay un muy buen diálogo ecuménico entre las distintas iglesias cristianas, católicas, ortodoxas. Veo que hay un conocimiento y un diálogo muy lindo en la ciudad de Junín y eso me pone muy contento porque una de las tareas que tenemos desde la Secretaría de Culto de la Nación es precisamente trabajar y promover el diálogo interreligioso, ecuménico, la libertad religiosa así que acá estamos de visita en la ciudad.

-¿Se replica esto en el resto del país? ¿Argentina tiene una buena convivencia, ¿cierto?

-Si, absolutamente, la Argentina aunque muchos no lo sepamos es un modelo de diálogo interreligioso en todo el mundo. La sana convivencia que se da entre las distintas comunidades de fe en la Argentina es muy valorada porque no se da en todas partes del mundo.

Yo por mi función, como secretario de Culto, que estoy dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, me toca viajar mucho al exterior a participar de talleres, seminarios y es impresionante cómo se valora esta sana convivencia que tenemos en Argentina, entre las comunidades de fe.

El Papa Francisco como Arzobispo en la ciudad de Buenos Aires trabajó mucho y hoy lo sigue haciendo desde el Vaticano, este trabajo por la unidad de las iglesias cristianas pero también por el diálogo interreligioso en todo el mundo para promover la cohesión social.

Si bien en Argentina tenemos muchos defectos creo que esta es una virtud, un valor de exportación y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos.

-El debate del aborto fue un tema muy importante en el país, ¿cómo lo manejaron ustedes desde el Gobierno, que se mantuvo un poco al margen y dio libertad a sus legisladores para legislar en este tema?

-En general las instituciones religiosas, y digo en general porque hay algunas que no toman una definición sobre el tema, pero en general hay una posición contraria respecto de la legalización del aborto.

Es bueno aclarar que mucha gente piensa que el Gobierno o el presidente de la nación envió un proyecto de legalización del aborto al Congreso y eso no fue así.

Nos encontramos en febrero del año pasado con un proyecto de legalización que era la séptima vez que se presentaba y que cada vez se presenta con más adhesiones porque hay un avance o avasallamiento cultural en este sentido.

Nos encontramos con un proyecto que tenía casi 80 firmas y varias adhesiones públicas. Y somos un gobierno que estamos en minoría, lo que hicimos fue evaluar este riesgo de que el proyecto pase directamente al recinto y había presión de sectores de forzar una sesión especial para el 8 de marzo, día de la mujer para poder tratar este tema en el Congreso.

El Gobierno lo que hizo fue ordenar y conducir ese debate, tratar de que se escuchen todas las voces.

El presidente fijó su postura en la apertura de sesiones legislativas en marzo del 2018 y dijo estoy en contra del aborto pero le dio libertad de conciencia a sus legisladores porque es un tema que entendemos, es muy sensible. Así logramos que pase por todas las comisiones que tenía que pasar en el Congreso, que vayan todas las voces a favor y en contra a hacerse escuchar.

-¿Se habló sobre los cambios en el Código Civil?

En 2015, que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 148 inciso “e”, prevé una personería específica que es la religiosa. Hoy por hoy esa personería estaba un poco de adorno entonces lo que estamos haciendo desde la Secretaría es trabajando en una ley de libertad religiosa que lo que vendría a hacer es regular cómo se les reconoce la personería desde el estado.

Hemos presentado un proyecto de ley religiosa en el Congreso. Ese proyecto perdió estado parlamentario pero en los próximos días esperamos que el presidente desde el Ejecutivo envíe nuevamente un proyecto de ley de libertad religiosa.

-Desde lo político, ¿piensa que se puede revertir el resultado de las Paso?

-Estamos convencidos que se puede revertir. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para lograrlo. Creo que en las Paso la sociedad nos dio un mensaje, que supimos leer como gobierno. Nos damos cuenta de que hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo muy grande. La situación económica, somos los primeros en reconocer que no es buena. Hemos cometido errores, en algunos casos por la situación en la que encontramos el país, en otros casos por errores propios, en otros casos por cuestiones ajenas o externas al país. Pero sabemos que la situación no es buena y que no hay buenos resultados en lo económico, pero también queremos poner en valor un montón de otros aspectos en los que ha generado avances este gobierno como la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, el valor de la verdad. Decir la verdad es muy importante para un Gobierno, decir los números como vienen y cuando dan bien alegrarnos y seguir trabajando y cuando dan mal ponerlos sobre la mesa y comprometernos a redoblar los esfuerzos para revertirlos. El dato de la verdad como eje central de un gobierno y de una sociedad, como valor y pilar fundamental de una sociedad es importante.