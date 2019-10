El Concejo Deliberante de Junín aprobó un nuevo incremento en la tarifa de los taxis

La bajada de bandera de los taxis costará 40 pesos, según lo aprobado por el Concejo Deliberante en la sesión de ayer.

Tal como lo había adelantado Democracia, los integrantes nucleados en Taxistas Unidos de Junín Autoconvocados habían solicitado un incremento del 15 por ciento, viendo y considerando la inflación y los costos del servicio que prestan, sea por suba en los impuestos, los seguros, los gastos en repuestos y el combustible, entre otros.

El aumento había sido aceptado por todos los ediles de la comisión respectiva y ayer se dio el visto bueno al mismo. La bajada de bandera serán de 40 pesos y 4 pesos por cuadra.

Repudio por la utilización de colectivos

Carolina Echeverría (Frente Renovador) solicitó un pedido de repudio por la utilización de los colectivos urbanos de pasajeros de Junín para el traslado por Ruta 7 de gente desde Chacabuco a la marcha “#SI SE PUEDE” impulsada por el presidente Mauricio Macri, la gobernadora Vidal y el intendente Petrecca en Junín.

Lo hizo, teniendo en cuenta que son vehículos “no preparados” para el traslado de pasajeros a media y larga distancia, destacando el peligro al que se vieron expuestos los vecinos de Chacabuco, incluso algunos debieron estar sentados en el piso durante el traslado por la Ruta 7.

Rechazo

El edil Marcelo García hizo referencia a la respuesta que dio la empresa de colectivos a lo que fue publicado en redes sociales y medios periodísticos y se aluden a una “contratación particular”.

Cabe señalar que dicha empresa explicó que: “Los servicios que eventualmente se contratan y prestan en el marco de la oferta libre, se pactan de manera independiente de los que se brindan para el servicio público de transporte, siendo independientes. Vale decir entonces que la prestación de un servicio de oferta libre no importa alteración o modificación de los cronogramas de horarios y servicios que se prestan en el marco del servicio público”.

La iniciativa al tener solamente 10 votos positivos (son 20 ediles en total), no fue aprobada porque hacía falta para eso, la aprobación de al menos dos tercios de los ediles presentes.

Respecto al pedido de informes solicitado por Peronismo Juninense al intendente Pablo Petrecca para que informe qué funcionario municipal autorizó el uso de los colectivos para ir a la marcha macrista, también fue rechazado por no reunir los dos tercios de votos requeridos para su inclusión en el debate.

Despachos

Entre los despachos de comisión que ya tienen la aprobación de las comisiones respectivas figuran:

-Modificación art. 2° de la Ordenanza N° 6791.

- Lic. Privada 47/19- Provisión de materiales eléctricos para alumbrado público.

- Convenio suscripto con Carlos Andriola y otros referido a cesión de calle.

- Acompañamiento del concejo deliberante al Proyecto de Ley obrante en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, sobre la modificación art. 145° de la Ley N° 13.688 (protección laboral a docentes de establecimientos de gestión privada).

- Autorizando a Cristina Polarolo aumento valor de pasaje Junín/Morse- Morse/Junín.

- Modificación valor tarifa de taxis.