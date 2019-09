Comenzaron las recorridas escolares por la Feria del Libro

En el marco de una nueva edición de la Feria del Libro, tuvieron lugar las primeras visitas guiadas por parte de distintas instituciones educativas de Junín.

Las mismas se realizan con el propósito fundamental de inculcar el hábito de lectura tanto en estudiantes de nivel primario como secundario, quienes además disfrutan de las diferentes actividades didácticas coordinadas por la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín.

Algunos de los establecimientos educativos que ya incursionaron por este evento cultural de referencia a nivel regional fueron el jardín Dailan Kifki, la Escuela Pública 1, la 41, el Colegio Santa Unión, San Jorge, el ex Comercial y el CEC 802.

Luego de finalizar la recorrida, Inés Nazer, bibliotecaria de la Escuela N°1 expresó que “los chicos casi todos los años participan de esta feria, vienen a recorrer y disfrutan de los espectáculos, así que en general la semana del libro es una fiesta para ellos. Lo bueno es que al estar tan cerca la escuela del MUMA podemos venir seguido y para nosotros es una alegría enorme ver la satisfacción con la que vienen a la feria”.

“Para una bibliotecaria es fundamental inculcarles el hábito de la lectura desde pequeños, ellos están siempre predispuestos y tienen la mejor onda con las lecturas que les ofrecemos”, añadió.

En tanto, Laura Barrera, docente de 3° año de dicha institución señaló que “ellos tienen un entusiasmo muy grande cada vez que venimos a una nueva edición de la feria y es muy importante que esto se mantenga firme todos los años. Esto es muy bueno para ellos porque muchos no vienen con la familia, así que aprovechan la oportunidad de venir con nosotros y de disfrutar junto a sus compañeros”.

Como se mencionó, otras de las entidades presentes en este primer día de la Feria del Libro fue el ex Colegio Comercial. Al respecto, la profesora de Lengua y Literatura, María Luján Greco dijo que “estamos muy contentas de haber podido venir por otro año consecutivo y en especial porque en esta oportunidad pudimos hacerlo con los alumnos del secundario. Está muy bueno que los chicos puedan recorrer y disfrutar de todo esto. Si un chico no lee no puede escribir, ni imaginar por lo que es muy importante que siempre lean algo”.

“También está muy bueno que puedan sentir y tocar el libro en papel, porque nosotros trabajamos con cuentos digitales ya que no todos tienen la posibilidad de acceder a uno”, destacó.

La bibliotecaria del colegio mencionado, Patricia Schechtel, detalló que “tenemos varios proyectos en la institución que realizamos para dar continuidad al proceso pedagógico. Uno de los que trabajamos desde hace mucho tiempo se llama ‘Palabras, palabras y más palabras’ que tiene el propósito de acercar a los chicos a la poesía a través de la música y para lo cual nos visitan muchísimos poetas. Siempre estas propuestas son muy bienvenidas y esperamos que sea un éxito. También al cumplirse los 50 años de ‘Boquitas Pintadas’ de Manuel Puig, estamos viendo si podemos llevar a cabo una obra de teatro”.