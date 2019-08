Falleció el abogado Juan José Fernández

En el día de ayer, luego de soportar una delicada enfermedad, falleció en horas de la madrugada el abogado Juan José Fernández. Tenía 74 años.

Juanjo, como lo llamaban sus conocidos, era una persona que se distinguía por su vasta cultura. Tenía trabajos sobre geografía e historia. Una muy nutrida biblioteca y una fuerte inclinación para adentrarse en las profundidades de lo espiritual.

Poseía amplios conocimientos sobre historia y España. Su amor por lo español lo llevó a integrar distintas comisiones del Centro Asturiano.

Cuando Democracia publicó la Historia sobre los 150 años de Junín, en la década del 70, fue un importante colaborador de los últimos 50 años que comprendió la misma.

Sus múltiples facetas lo llevaron a destacarse en distintos ámbitos.

En política Juanjo tuvo siempre una visión de la misma desde la óptica radical-desarrollista. Fue un admirador de Moisés Lebensohn, Arturo Frondizi y Ricardo González. Integró el Concejo Deliberante de Junín en el período 1973-1976 integrando la bancada del FREJULI en representación del MID y en 1987 fue precandidato a intendente municipal por Renovación y Cambio en una de las elecciones internas más concurridas que se realizaron en nuestra ciudad.

Durante la gestión de Raúl Alfonsín fue asesor del Ministerio de Justicia de la Nación.

Ejerció la abogacía con pasión. Cuando estudiaba esa carrera en la Universidad de Buenos Aires fue meritorio en los Tribunales civiles de la Capital Federal. Ya en Junín, tuvo una intensa actividad en su estudio jurídico y fue designado conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Sus pares lo nombraron por un período como vicepresidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín y delegado del mismo ante la Federación de Colegios de Abogados.

El ámbito deportivo no le fue ajeno. Cuando cursaba el Colegio Nacional salió campeón intercolegial provincial con el equipo de fútbol del que participaban Tellería, Hernández y Rubén Vergara, entre otros.

También integró el equipo de reserva de Sarmiento conjuntamente con sus primos José Luis de Miguel y Benito de Miguel. Su relación con la institución verde lo llevó a que lo designaran presidente de la misma. Terminado su mandato, siguió vinculado con el quehacer de ese club. Asimismo, integró distintas comisiones del Club Social.

En lo personal fue un amigo entrañable para quienes lo frecuentaban. De esos que no cambian con el tiempo. Frontal, de carácter, siempre privilegió los caminos de la verdad, no escatimando emitir sus opiniones.

Sus amados hijos (María Rosa, María Luisa, Manuel, Diego y Marcela) reciben el limpio legado de un ciudadano culto, con pasión por la política, Junín y la Justicia.

Sus restos son velados hasta las 11 de hoy, en la casa mortuoria dos Reis, Rivadavia 765, 1ro “A”.