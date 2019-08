Mario Meoni: “Necesitaron casi cuatro años para escuchar”

El candidato a intendente de Junín por el Frente de Todos, Mario Meoni, participó del ciclo político de TeleJunín (Reporte Especial) y afirmó que el resultado de las primarias tiene que ver con la angustiosa situación en los barrios. “La gente necesitaba encontrar a alguien que le de la esperanza de que se puede vivir de nuevo en mejores condiciones de vida”, afirmó el ex jefe comunal.

-¿Lo sorprendió el resultado de las PASO?

-Era lo que muchos preveían, cuando uno iba y hablaba con los vecinos en los barrios, con los comerciantes, veía las dificultades de la gente, y eso se trasladó al voto. Por supuesto que es un resultado importante el que obtuvimos en Junín, con una contundencia desde los porcentajes, que además ha ayudado a que el Frente de Todos se imponga en la Cuarta Sección Electoral, lo cual nos da una muy buena expectativa hacia octubre. Pero también tomamos este resultado con mucha prudencia; soy de los que creen que los resultados electorales hay que esperarlos hasta el día que se vota. El resultado nos da a nosotros la responsabilidad, el compromiso de representar al Frente de Todos, pero la elección definitiva es en octubre.

-¿Cree que los votantes de Victoria Muffarotto lo van a acompañar?

- Soy muy respetuoso de todos los votantes, creo que Victoria hizo una gran elección y tuvo un acompañamiento muy importante, y creo que en octubre va a volver a tener importancia no solo el voto a quienes somos candidatos locales, sino también a quienes compiten por la presidencia de la Nación, y me parece que nuevamente allí Alberto Fernández va a volver a tener un acompañamiento muy importante, probablemente saque muchos más votos y nos de competitividad a nosotros, y que podamos sacar más votos y agregarle el plus local, como pasó en esta última elección, en la cual en el ámbito local el Frente de Todos sacó cerca del 49%, y en el ámbito nacional, alrededor del 45%, o sea que tuvimos un 4% más de votantes, lo cual implica que tenemos un potencial y vamos a seguir trabajando para que eso crezca. Me he reunido con Victoria, hemos tenido un diálogo muy fructífero, es una joven dirigente que tiene un gran futuro y que además ha respondido de manera excelente después de la elección, así que estoy muy contento de poder contar con alguien con tanta nobleza.

-En el kirchnerismo asumen que el traslado de los votos se va a dar prácticamente en un ciento por ciento.

-Creo que sí, porque estamos trabajando en conjunto hacia adelante. Respeto mucho a los votantes, que terminan definiendo más allá de la opinión de los dirigentes. Por supuesto que es mucho más sencillo cuando podemos demostrar esa unión y sentirla de manera plena, algo que se está dando, por lo que estoy muy agradecido hacia Victoria Muffarotto y Rodolfo Bertone, así que creo que podemos contra en octubre con el acompañamiento de ellos y de la totalidad de los votantes; aspiro incluso a que podamos ampliar el margen en las elecciones de octubre.

-¿Por qué cree la gente le dio la espalda mayoritariamente al Gobierno?

-La gente necesitaba encontrar a alguien que le de la esperanza de que se puede vivir de nuevo en mejores condiciones de vida. El Gobierno había intentado instalar la idea de que iba a ser más ajustado el resultado de la elección, para captar más votos, pero la gente no es ingenua. Necesitaron casi cuatro años para empezar a escuchar y ese es el impacto electoral.

-¿Cómo evalúa las distintas reacciones del Gobierno tras la derrota?

-Me parece que no es la reacción de un presidente, ni siquiera la de un candidato, es la reacción simplemente de una persona enojada porque no se hizo lo que él quería, bastante típico de alguien como es un patrón de estancia de hace 100 años, que su voluntad se tiene que cumplir siempre, algo más parecido a los faraones que a un presidente constitucional, no le hace bien al país, no le hace bien a él, debemos cuidar la institucionalidad, debemos cuidar al Presidente más allá de sus errores permanentes, y de parte del Frente de Todos vamos a trabajar para mantener el equilibrio.

-¿Cómo sigue el trabajo de cara a octubre?

-Vamos a seguir hablando con todos los vecinos de Junín, transmitiendo nuestras propuestas, perfeccionando y nutriéndonos más de las ideas de cómo salir de esta situación que vive el país y que vive Junín. No quiero ser un intendente que se tome tres meses para ver cómo está el municipio y después decir ‘es culpa del que estaba antes’, yo no voy a estar diciendo eso, si la gente me acompaña voy a estar el 10 de diciembre asumiendo para empezar a dar respuestas inmediatamente, así que vamos a trabajar mucho en programas específicos que tienen que ver con cuestiones sociales, empleo, vivienda, jóvenes, seguridad, ya he estado hablando con varios especialistas nacionales, que además integran los equipos de Alberto Fernández y Sergio Massa, para empezar a hacer jornadas de trabajo en Junín, porque creemos que tenemos que nutrirnos mucho para volcarlo a la práctica, así que esa va a ser nuestra tarea.

La situación de la gente es muy angustiante como para que nosotros, los dirigentes, nos demos el lujo de pensar que nos podemos ir de vacaciones o dejar de hablar, creo que tenemos que estar muy cerca de la gente, y ayudando en muchos casos, porque uno ve situaciones muy críticas de gente que no puede comprarse ni siquiera un medicamento frente a una situación grave, así que vamos a estar, en la medida en que podamos, cerca de la gente y dando respuestas.