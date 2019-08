El campo apuesta por el diálogo y por mantener las reglas del juego

En el predio de la Sociedad Rural de Junín se desarrolló ayer el acto de inauguración oficial de la 73° Expo Junín que reúne a miles de productores, comerciantes e industriales vinculados al agro del Partido de Junín y que constituye un símbolo distintivo de la ciudad a nivel regional y provincial.

El mismo contó con la presencia del intendente Pablo Petrecca, el presidente de la Rural, Gustavo Frederking, el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Santiago Del Solar Dorrego y el ingeniero Pablo Ginestet, miembro de Carbap y presidente de la Rural de Henderson además de otras autoridades del Gobierno de Junín, ruralistas, eclesiásticas, fuerzas vivas y vecinos de la comunidad en general.

“Una muestra que es parte de Junín”

En su discurso dirigido a los presentes en el acto, Gustavo Frederking se refirió a los logros de la entidad como lo fue el acuerdo para lograr la afectación del 70% de lo recaudado en la tasa de Red Vial para el mantenimiento de los caminos rurales del Partido de Junín.

Frederking remarcó que “con el apoyo incondicional de los productores se ha logrado recomponer el parque de equipos municipales y mejorado gran parte de los caminos de Junín”.

A su vez, destacó el trabajo con Unnoba, para llevar adelante la Escuela de Equinoterapia por segundo año consecutivo.

El presidente de la SRJ se refirió además a la gestión del programa 'Tranqueras Seguras' que constituye una identificación de las tranqueras por medio de la geolocalización para seguridad, al igual que la instalación de cámaras.

En diálogo con Democracia, se mostró satisfecho por las jornadas de la muestra y la respuesta de la gente.

“Estamos muy contentos, vemos muy buena recepción de la gente. Y estamos contentos con los funcionarios que vinieron y que nos dan respaldo”, aseguró.

Frederking remarcó: “Este año pensamos la muestra como Expo de Junín, que la organice la Rural porque la viene organizando desde hace 73 años ininterrumpidamente y el objetivo es que sea de Junín y se sientan todos involucrados y tengan ganas de participar. Y que los juninenses la tomen como parte de la ciudad. Ese es un poco el objetivo y ojalá este año lo logremos y lo sigamos haciendo año a año”.

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca destacó que “la Expo Junín es un centro de articulación y la síntesis de todos los sectores productivos de la región, por lo tanto, es una herramienta fundamental para la integración, la unión sin ningún tipo de discriminación. El diálogo es la clave para todo esto, ya que nos permite entendernos, comprendernos, ponernos en los zapatos del otro y saber los problemas que sufren".

Asimismo, el jefe comunal afirmó que "es imposible que el campo crezca si no hay diálogo y lo mismo sucede con el país, por lo tanto, es muy importante insistir en este concepto porque a veces nos olvidamos del punto de partida con el que nos encontramos”.

A su vez destacó que en el caso de Junín, “había maquinarias totalmente deterioradas, un parque automotor destruido, sin fondos ni recursos para el mantenimiento de los caminos. En la campaña para ser intendente recuerdo la promesa que les hice a los productores de comprar una motoniveladora por año y en menos de cuatro años de gestión hemos adquirido cinco en total, como también tractores, rastras y acoplados”.

Petrecca destacó el diálogo con las entidades rurales que permitió asignar y afectar muchos más recursos de la tasa de Red Vial para que los caminos rurales estén en mejores condiciones y aseguró: “Hemos abarcado el 65% de nuestros caminos, con un trabajo prolijo en el que escuchamos permanentemente a cada productor, en el que invertimos todo lo que hacía falta”.

Mantener las reglas

Santiago del Solar Dorrego, Jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca destacó la magnitud de la Expo Junín: “Lo que es esta exposición, haber podido recorrer y ver los distintos stands. Hablar con productores, contratistas que se acercan, cabañeros que muestran sus toros, vendedores de maquinaria agrícola, el mercado en tu barrio, que acerca al consumidor con los productores. Una iniciativa que viene impactando muy bien y por supuesto mostrar toda la polenta del campo argentino”.

A su vez aseguró que “en Junín que ya es un clásico, la exposición cada vez levanta más el nivel de la actividad y los expositores y es un placer ver todo este despliegue en la ciudad”.

Por su parte, Pablo Ginestet, miembro de Carbap y presidente de la Rural de Henderson aseguró estar “muy contento por la invitación y de poder traer el mensaje de Carbap y el resto de las rurales a esta expo”.

En líneas generales, al igual que Del Solar Dorrego, Ginestet destacó la siembra de área récord de trigo y que las perspectivas en ese sentido son muy buenas.

No obstante, el referente de Carbap aseguró: “Hoy la preocupación pasa porque no haya un cambio en las reglas de juego con lo cual se sembraron los cultivos. Ahora estamos de cara a implantar una nueva campaña de maíz, de soja y no sabemos si se va a cosechar con una gestión de continuidad de esta o nueva, pero lo importante es mantener políticas de largo plazo y no andar cambiando las reglas continuamente”.

Cronograma para hoy

La jornada de hoy comenzará a las 9 con la apertura al público.

A las 10 comienza la competencia Aparte Campero, de caballos criollos en la pista central.

A las 14, venta de reproductores bovinos y ovinos.

El espectáculo artístico será en el escenario de la cúpula, con la batucada Samba Reggae, el Payaso Chocolate, el Ballet Achalay y las Chicas del Folk.

Continúa también el Salón de la mujer, con Niní Ceci en la conducción, desde las 15.

La clausura de la Expo es a las 19.

Salón de la Mujer

Organizado y conducido por Niní Ceci, se desarrollará el programa del salón denominado “Circuito de sabores argentinos”, con elaboración de comidas en vivo y bailes típicos.

Hoy, el catering estará a cargo de Palioff, y tampoco faltará el baile y la degustación de comidas. El cierre será con empanadas de Don Ramón y vino, para todos los presentes en el salón.